Dit is de Aston Martin die het merk moet redden

De DBX staat op een nieuw aluminium platform en hij wordt gebouwd in een gloednieuwe fabriek op het terrein van een voormalige luchtmachtbasis. Onder de motorkap ligt een bekende krachtbron van AMG. Aston Martin paste deze 4.0 liter grote V8 eerder toe in de Vantage en DB11. In de DBX is deze motor goed voor 550 pk en 700 Nm: ruim voldoende om deze 2.245 kilo zware SUV in 4,5 seconden naar de 100 km/u te laten sprinten. De topsnelheid is 291 km/u.

Driften

Via een negentraps automaat wordt het vermogen naar de vier wielen overgebracht. Desgewenst kan de DBX ook al zijn kracht richting de achterwielen sturen, voor de liefhebbers van ‘driften’. Luchtvering is standaard en de auto kan 45 millimeter omhoog voor terreinwerk of 15 millimeter omlaag voor sportief bochtenwerk. Bij het in- en uitstappen zakt de DBX sowieso 50 millimeter, voor het gemak. De bagageruimte is heel groot: 825 liter. En je kan het reservewiel vervangen door een waterdichte zak voor bijvoorbeeld modderlaarzen of wetsuits. Het is duidelijk: de nieuwe Aston Martin bedoeld voor het avontuur. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar reken al gauw op een ton of twee.