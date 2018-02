Dit is BMW’s nieuwe designtaal

Variaties

De voorzijde van alle BMW’s blijft herkenbaar dankzij de karakteristieke grille en de dubbele ronde koplampen. En ook de vorm van de zijramen blijft volgens de ontwerper overduidelijk BMW. ,,Maar binnen die kenmerken gaan we flink experimenteren. We hebben dan ook veel variaties ontwikkeld op deze thema’s. Daardoor kun je in je achteruitkijkspiegel straks niet alleen zien dat er een BMW achter je rijdt, maar ook welk model het is. Dat begint al bij de nieuwe 8 Serie en de nieuwe Z4.”

Nieren

BMW experimenteerde zelfs met auto’s zonder de voor het merk zo karakteristieke nieren in de grille. Dat kon natuurlijk, omdat elektrische auto’s geen grille hoeven te hebben. Maar uiteindelijk kwamen ze toch steeds uit op een niervormige vorm qua voorkant. ,,Mede daardoor kan zelfs een driejarige een BMW herkennen in het verkeer”, aldus Van Hooydonk. ,,Zoiets kun je met geen enkele advertentiecampagne bereiken en dus wilden we er nog geen afstand van doen.”

Vision Next 100

De ontwerper keek ook naar de verdere toekomst. Zo onthulde hij dat BMW’s eruit blijven zien als sportieve en elegante modellen, ook al gaan ze wellicht ooit autonoom rijden. ,,We hebben de Vision Next 100 ontworpen om te kijken hoe de BMW 3 Serie er over drie voertuiggeneraties uit zou kunnen zien. Dat is een auto die elektrisch rijdt, zeer aerodynamisch is, autonoom kan rijden en vanbinnen compleet leeg is. Er zit nog wel een stuurwiel in, maar dat klapt weg als je op het BMW-logo duwt. Die kant zou het op kunnen gaan met BMW. Ondanks alles is die auto nog steeds elegant, sexy en dynamisch.”