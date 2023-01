Dit gebeurt er zodra Sony en Honda samen een auto maken: de Afeela Prototype

Drie jaar geleden kwam Sony tijdens de Consumer Electronics Show (CES) opvallend uit de hoek. De elektronicagigant liet er namelijk een elektrische auto zien: de Vision-S. Over productieplannen werd niet gesproken en het leek erop dat de auto dan ook vooral diende als podium voor Sony om zijn nieuwste technologie te presenteren. Niets was echter minder waar.

Tijdens de CES van 2022 kondigde het bedrijf aan daadwerkelijk auto’s te gaan bouwen en liet direct twee andere elektrische studiemodellen zien: de Vision-S 01 en de Vision-S 02. Enkele maanden later ging Sony met Honda een joint-venture aan met als doel samen modellen te gaan ontwikkelen en produceren: Sony Honda Mobility. Nu is bekend hoe het automerk van Honda en Sony gaat heten: Afeela.

Volledig scherm De Afeela Prototype is een forse, gestroomlijnde elektrische sedan met plek voor vijf inzittenden © Afeela

Afeela: eerst de VS, dan mogelijk ook naar Europa

Met Afeela wil Sony Honda Mobility zich ontpoppen tot een ‘mobiliteits- en techbedrijf’. Sony en Honda snappen dat je vooral met een tastbare auto de aandacht trekt en dus brengt Sony Honda Mobility direct een nieuwe prototype mee. Die nieuwkomer heet simpelweg Prototype en is geen direct vervolg op een van de eerder getoonde Vision-S-modellen. De Protoype is veel concreter. Sterker nog, een rechtstreeks hiervan afgeleid productiemodel gaat in 2025 in de verkoop. De eerste exemplaren moeten in de lente van 2026 op Noord-Amerikaanse markten worden geleverd. Mogelijk komt Afeela daarna ook naar Europa.

De Afeela Prototype is 4,9 meter lang, terwijl de afstand tussen de voor- en achterwielen exact drie meter is. Daarmee is hij wat formaat betreft vergelijkbaar met de Tesla Model S en de Mercedes-Benz EQE, al heeft laatstgenoemde twaalf centimeter meer tussen de voor- en achteras. De 1,46 meter hoge Prototype biedt plaats aan vijf inzittenden, staat op 21-inch lichtmetalen wielen en heeft vierwielaandrijving en waarschijnlijk twee of meer elektromotoren. Technische specificaties zijn er nog niet.

Volledig scherm De Afeela Prototype is ongeveer even groot als een Tesla Model S © Afeela

Zoals verwacht is de Afeela Prototype volgestopt met moderne technologie. Zo heeft hij 45 camera’s en sensoren en hebben de computers uitermate veel rekenkracht. Op papier moet de Afeela Prototype onder bepaalde omstandigheden op niveau 3 zelfstandig door het leven gaan, maar het merk mikt vooral op semi-autonoom rijden, op niveau 2+. Honda en Sony spreken van uitgebreide infotainment, compleet met oplossingen die passen bij de metaverse.

Concreter betekent dat: in het dashboard vinden we een aan de bovenzijde opengeknipt ‘yoke’-stuurwiel en een uitgebreide reeks displays. De buitenste exemplaren geven weer wat de digitale buitenspiegels waarnemen. Het geheel oogt opvallend strak en minimalistisch, volgens Afeela om de aandacht van de bestuurder op de belangrijke zaken te houden. In de neus van de Protoype zit wat Afeela de Media Bar noemt, een display waarmee de auto kan communiceren met de buitenwereld.

Volledig scherm Een 'yoke' als stuur en veel schermen in de Afeela Prototype © Afeela

