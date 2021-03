Dit gebeurt er wanneer je ruitenvloeistof in de verkeerde vulopening gooit

Dat ontdekte de eigenaar of eigenaresse van een Mini toen hij of zij per ongeluk ruitensproeiervloeistof in de vulopening van de motorolie gooide. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer je direct je fout ontdekt - bijvoorbeeld doordat je bij het dichtdraaien van de dop ziet dat er het woordje ‘OIL’ op staat.

Maar in dit geval ging het volgens TopGear om vijf liter en een draaiende motor. Al snel smolten de chemische bestanddelen van de ruitensproeiervloeistof en de olie samen tot een soort pasta, die meteen doordrong tot alle uithoeken van de motor en het uitlaatsysteem. Het gevolg was een rokende motor, die meteen toe was aan een ingrijpende revisie.

De kans is relatief klein, maar wanneer je per ongeluk toch ruitensproeiervloeistof bij de olie giet, is het nog niet gelijk klaar met de motor. Tenminste, als je motor maar niet start. Afslepen naar een garage is wel noodzakelijk. Daar kunnen ze de olie aftappen, zodat deze niet de kans krijgt om te mengen en deze emulsie te vormen.

Een dure motorrevisie is noodzakelijk wanneer je niet oplet en gaat rijden met ruitensproeiervloeistof in je motor.

