Dit gebeurt er wanneer de computer van een Tesla crasht op de snelweg

Tesla’s zijn in belangrijke mate afhankelijk van hun boordcomputers, die veel veiligheidssystemen en andere software en hardware aansturen in de auto. Maar wat gebeurt er wanneer de computer vastloopt of crasht op de snelweg?

De meeste elektrische auto's die tegenwoordig worden verkocht lopen voorop op het gebied van technologie. Experts denken dat de software en rekenkracht van auto's de komende jaren bepalend worden en niet zozeer de acceleratie of topsnelheid. Het roept bij sommige mensen echter ook nieuwe angsten op, omdat velen geloven dat het gevaarlijk is om voor alles op software te vertrouwen.

Computers besturen bijna alles

Computers besturen tegenwoordig inderdaad bijna alle functies van de auto. Wanneer je op de rem drukt, bepaalt een computer hoeveel remkracht er nodig is, waardoor de auto soms harder (automatisch noodremmen is een voorbeeld) of zachter (om te voorkomen dat de wielen blokkeren bij hard remmen) remt dan de bestuurder bedoelde.

Het stuursysteem wordt eveneens bestuurd door een computer. Dit 'by wire’-systeem is alomtegenwoordig in moderne auto's en hoewel er (ook) een fysieke verbinding bestaat tussen het stuur en de voorwielen, kunnen veel moderne voertuigen de bestuurder negeren om een obstakel of een moeilijke situatie te vermijden. Dit biedt veiligheidsvoordelen, maar wakkert ook de angst aan over de macht die technologie over ons leven heeft.

Tesla is een rijdende computer

Want wat nou als computers defect raken? Vooral bij Tesla's wordt deze vraag weleens hardop gesteld, aangezien dit Amerikaanse automerk zijn auto’s bouwt als computers met wielen in plaats van als auto’s met een computer. Bij auto's zijn namelijk niet - zoals bij vliegtuigen - twee back-up systemen aanwezig om een goede afloop te garanderen.

Toch gaan computers voortdurend kapot en is software vaak onbetrouwbaar. Daarom zijn componenten gebouwd met redundantie in gedachten. Het lijkt op wat er gebeurt in moderne vliegtuigen, waar elke kritische functie wordt verzorgd door drie verschillende systemen. Zelfs als twee van dergelijke systemen uitvallen, blijft het vliegtuig veilig functioneren.

Systeem opnieuw opgestart

Om te kijken wat er gebeurt wanneer het systeem crasht, dwong een Tesla-rijder het infotainmentsysteem van zijn Model X om opnieuw op te starten op een drukke snelweg in Californië. En hoewel dat niet precies hetzelfde is als wanneer een computer crasht, is het antwoord geruststellend: de auto blijft rijden terwijl de schermen een tijdje op zwart gaan.

De oorzaak zit 'm in het feit dat de rijfuncties van de auto worden afgehandeld door de Autopilot-computer en niet door de infotainmentcomputer. Ook zijn er extra componenten en systemen beschikbaar als back-up in het geval van storingen of de uitval van de primaire computersystemen. Tesla waarschuwt overigens om niet zelf te experimenteren met het opnieuw laten opstarten van de boordcomputer, omdat veel veiligheidsfuncties gedurende die tijd mogelijk niet beschikbaar zijn.

