Dit gebeurt er als je doorrijdt met een lekke band

Ieder kwartier een trein? Op eerste dag gaat het al mis: van de 11 treinen rijdt er één op tijd

Goed nieuws voor de treinreiziger: sinds maandag 13 december rijdt er in de spits tussen Utrecht en Leiden elk kwartier een trein in plaats van twee per uur. Maar die nieuwe dienstregeling loopt op de eerste dag al in de soep.

13 december