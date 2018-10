Dit ei van Rolls-Royce is duurder dan de auto's zelf

Het betreft hier dan ook een ei van de ‘Imperial Class'. Dit betekent dat het qua grootte, complexiteit en kwaliteit vergelijkbaar is met de originele 50 eieren die gemaakt zijn voor de Russische koninklijke familie Romanov, die de eieren van Fabergé zo beroemd hebben gemaakt. Het is ook de enige die sindsdien is gemaakt. De andere betrof een opdracht van een juweliersketen uit het Midden-Oosten.

Het meesterwerk weerspiegelt de buitengewone aandacht voor detail en vakmanschap waar beide merken om bekendstaan. Het Fabergé-ei voor autoliefhebbers is 160 millimeter hoog, weegt 400 gram en rust op een gegolfde voet van 18-karaats witgoud. De rosé-gouden armen zijn versierd met witte diamanten en bezet met natuurlijke amethisten, die in gesloten vorm de buitenzijde van het ei vormen.

Daaronder verborgen bevindt zich de Spirit of Ecstasy, die handgemaakt is van bergkristal en kan openen en sluiten door een uitgekiend mechanisme. Het Fabergé-ei werd vandaag gepresenteerd op het hoofdkantoor van Rolls-Royce in Goodwood en wordt vervolgens tentoongesteld in de Fabergé-winkel in Londen. Na de Kerstdagen wordt het overgedragen aan een klant, die wordt omschreven als een ‘grote verzamelaar van beide merken’. De prijs is een goed bewaard geheim, maar reken erop dat je voor de prijs van dit ei ook enkele echte Rolls-Royces kunt kopen. Bekijk de bewegende beelden hier.