Dit betekenen de bijzondere gebaren van motorrijders

Motoragent moet BMW rijden: of hij wil of niet

De Nederlandse politie heeft de komende jaren weinig te kiezen als het op motoren aankomt, zo blijkt uit een Europese aanbesteding die door de Koninklijke Marechaussee is aangekondigd. De marechaussee draait er niet omheen: In een officieel document voor de Europese aanbesteding wordt in ambtelijke bewoordingen gemeld dat er in feite geen keus is.