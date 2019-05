Dit autostoeltje houdt zélf je kind in de gaten

Iedere automobilist met een baby of peuter in een kinderzitje op de achterbank weet hoe onrustig dat kan zijn. ‘Ik hoor niks meer, gaat het wel goed? Waarom huilt hij nou? Waarom is hij zo onrustig?’ Maar even omdraaien om te kijken of alles goed gaat is voor de bestuurder niet alleen ongemakkelijk, maar ook gevaarlijk. Een nieuw, innovatief kinderzitje maakt hieraan een einde.

Mercedes-Benz heeft samen met autostoeltjesfabrikant Britax Römer een zitje ontworpen dat zélf het kind in de gaten houdt en het ook beter beschermt bij een aanrijding. Voor de bewaking van het kind wordt een camera in de auto gebouwd.

Dankzij software die het gezicht kan analyseren, weet het systeem of het kind wakker is, slaapt of onrustig is, bijvoorbeeld omdat het zich niet lekker voelt. Verder wordt met sensoren in het stoeltje continu de hartslag gecontroleerd. Zelfs de temperatuur van het stoeltje wordt gemeten, om in de gaten te houden of het in de volle zon niet te heet wordt.

Al deze informatie wordt zichtbaar gemaakt in het centrale beeldscherm op het dashboard van de auto. Daar worden ook de beelden van de videocamera getoond zodra de auto stil staat (om afleiding van de bestuurder tijdens het rijden te voorkomen).

De bestuurder hoeft zich door de permanente bewaking dus niet meer om te draaien om het kind in de gaten te houden. En is de bestuurder even buiten de auto, dan kan hij de beelden en informatie nog steeds zien, dankzij een app op zijn smartphone.

Radiosignalen

Op de schermen is ook te controleren of het goed vast zit en alle veiligheidsfuncties van het stoeltje goed werken. De auto en het zitje communiceren met elkaar via radiosignalen. Het autostoeltje kan zichzelf hierdoor ook voorbereiden op een eventuele aanrijding. Nadat crashsensoren van de auto hebben waargenomen dat er een botsing aan zit te komen, worden er razendsnel maatregelen genomen. Zo wordt de vijfpunts (!) gordel extra strak aangespannen. Om het kind beter vast te houden tijdens een botsing in de flank van de auto, schieten er extra steunen uit de zijkanten van het stoeltje. Die beperken dan de afstand tussen het zij-portier en het stoeltje en moeten er zo voor zorgen dat het stoeltje niet teveel in beweging komt door de klap. Dit kan vooral hoofd- en nekletsel beperken. Het stoeltje heeft voor de energie van de veiligheidssystemen een ingebouwde batterij, die met een usb-aansluiting door de auto wordt opgeladen.

Levens redden

Mercedes-Benz denkt dat het nieuwe autostoeltje levens kan redden. Ook al omdat uit onderzoek blijkt dat de helft van de zitjes in de praktijk niet goed is vastgemaakt. Uit onderzoek van VeiligheidNL en het Erasmus MC bleek vorig jaar dat in Nederland 80 procent van de kinderen (tot en met 8 jaar) niet veilig wordt vervoerd in de auto en dat de helft van de kinderzitjes niet goed geïnstalleerd is.

Binnenkort op de markt

Het nieuwe, slimme zitje is bijna uitontwikkeld en zal daarom binnenkort op de markt te komen. Over de prijs is nog niets bekend. Helaas werkt de technologie alleen in een auto die daarop voorbereid is. Het maakt waarschijnlijk zijn debuut in de nieuwe S-Klasse, het topmodel van Mercedes-Benz dat volgend jaar verschijnt.

Volledig scherm Op het centrale beeldscherm ziet de bestuurder of het zitje goed bevestigd is en alle veiligheidsfuncties werken. © Daimler AG

Volledig scherm Uitleg van Mercedes-Benz over de werking van het autostoeltje. © Daimler AG