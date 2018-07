Die parkeersensoren zijn toch veel te gevoelig?

Mijn vriendin heeft in april een nieuwe Suzuki Baleno gekocht. In mei heeft de dealer op haar verzoek ook aan de voorzijde parkeersensoren gemonteerd. Maar nu alarmeren die dingen al als ze een andere auto passeert en ook bij stoepranden en vluchtheuvels. Als oplossing kwam de dealer met een schakelaar, die ze aan moet zetten als ze een parkeerplaats of parkeergarage nadert. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?