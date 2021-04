Deze zwaar verwaarloosde BMW M3 smeekt bijna om een nieuwe eigenaar

De BMW M3 in deze advertentie is overduidelijk zwaar verwaarloosd. Na een aanrijding is de auto weggezet en nu staat hij ogenschijnlijk al enkele jaren weg te roesten in een veld.

De M3 is uit 1988 en staat momenteel te koop op eBay. De verkoper zegt dat de auto na de aanrijding is ‘gericht’ op een richtbank en afgezien van de door de zon in Arizona gebleekte rode verf lijkt de wagen in redelijke staat. Het is ook een mooi project voor een handig persoon, aangezien deze BMW's in topstaat veel geld opbrengen.

Toch is er nog heel wat werk aan de winkel. Onder de motorkap zit een gedeeltelijk gedemonteerde zescilinder uit een M3 van een latere generatie. De originele S14 viercilinder is helaas nergens te vinden. Volgens de verkoper is de auto gekocht met deze motor erin.

De auto is deels gedemonteerd, maar is volgens de advertentie helemaal compleet, inclusief interieur, motoronderdelen, sierdelen en alles daartussenin. Een koopje is het nu al niet meer, aangezien het een zeldzame, klassieke M3 is. Op dit moment is het hoogste bod 23.100 dollar met nog een paar dagen te gaan.

BMW M3.

