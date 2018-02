Deze zelfbouwtruck komt uit een kartonnen doos

Deze truck is ontworpen door een ontwerper van Formule 1-auto’s, wordt geleverd in een kartonnen doos en is net zo gemakkelijk in elkaar te zetten als een Ikea-kast. De vrachtauto moet het vervoer in Afrika drastisch veranderen.

De lichte vrachtwagen wordt geleverd met een handleiding. Het geheel in elkaar zetten zou niet veel moeilijker moeten zijn dan een Billy-kast van de Ikea. Gordon Murray, een beroemd ontwerper van Formule 1-racewagens, heeft het voertuig ontwikkeld in opdracht van de Britse filantroop Torquil Norman. Het prototype werd gepresenteerd in 2013.

Absent design

De ontwikkelingskosten zijn absurd laag met een investering van slechts vier miljoen pond. Dat is de truck wel aan te zien. Het hoofdstuk ‘design’ werd voor het gemak maar geheel overgeslagen. De OX bestaat uit rechte oppervlakken van staal of geschroefde multiplexplaten. Eenvoudig te monteren, gemakkelijk te repareren. De bodemvrijheid en afloophoeken zijn groot en het voertuiggewicht is laag. De vloer is beschermd tegen beschadigingen. De aandrijving is redelijk utilitair, maar op de website worden al versies met vierwielaandrijving aangekondigd.

Africar

De OX is losjes gebaseerd op de Africar uit de jaren 80, maar het ontwerp van een vrachtwagen die wordt aangeleverd in een kartonnen doos, is compleet nieuw. ,,Niemand heeft ooit een vrachtwagen ontwikkeld die in een kartonnen doos past”, zo vertelde Murray aan het blad Wired. ,,De problemen die we moesten oplossen waren compleet anders dan die voor meubels of prefab huizen, dus we begonnen helemaal bij nul.”

Zeecontainer

De X-kit bevat ongeveer 60 onderdelen. De voordelen van de kit zijn eenvoudig te verklaren. Zo dalen de transportkosten aanzienlijk. Zes stukken passen er in een zeecontainer. De lokale assemblage komt de lokale bedrijven ten goede. Drie mannen zijn er ongeveer 12 uur zoet mee. Het modulaire ontwerp maakt het eenvoudig om schade te herstellen. Ook kan redelijk eenvoudig een andere opbouw worden geplaatst. De motor en versnellingsbak zijn al geïntegreerd in het chassis op het moment van levering.