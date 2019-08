Deze tien elektrische auto's zijn het meest waardevast

,,Nieuw uitgebrachte elektrische auto's met een steeds grotere actieradius zorgen ervoor dat oudere modellen snel minder waard worden", zeggen experts van het Britse CAP. Dit bedrijf houdt zich in Groot-Brittannië onder meer bezig met de afschrijving van nieuwe auto's en leverde data aan de krant Daily Mail, die op basis daarvan een lijst maakten met de minst afschrijvende elektrische auto's. Ondanks alles behoren elektrische auto's volgens CAP tot de meest waardevaste in de branche. Ze verslaan daarmee ruimschoots hun traditionele evenknieën die op benzine of diesel rijden.

Sommige auto’s met benzine- of dieselmotoren verliezen volgens het Britse onderzoeksbureau in deze eerste 24 maanden tussen de 50 en 60 procent van hun waarde. De grootste klap valt in het eerste jaar. Elektrische auto's doen het stukken beter dankzij hun beperkte slijtage, geringere aantal storingsgevoelige onderdelen en relatief lage kilometerprijs. Hoewel de Britse resultaten niet vanzelfsprekend ook voor alle in Nederland verkochte auto’s gelden, geeft de studie wel degelijk een indicatie van de gevoeligheid voor afschrijving van bepaalde modellen. In Nederland wordt erg weinig bekendgemaakt over de restwaarde van auto’s. Zelfs grote consumentenorganisaties als de ANWB wagen zich daar niet aan.

Helaas staat de recent geïntroduceerde Tesla Model 3 nog niet op deze lijst, omdat die nog niet lang genoeg op de markt is om een toekomstige waarde te kunnen berekenen. Hetzelfde geldt voor de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro, die beide iets te nieuw zijn om in de lijst opgenomen te worden. Toch is het volgens CAP goed om de lijst te raadplegen, aangezien de meeste autofabrikanten pas over twee jaar met compleet nieuwe elektrische modellen komen. Het is dus handig om te weten welk model over twee jaar de hoogste inruilwaarde heeft wanneer je nu in de markt bent voor een elektrische auto.

Top 10 elektrische auto's met de minste afschrijving:

10. BMW i3, waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 47.1 procent

9. Smart EQ Fortwo Cabrio: waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 43,3 procent

8. Smart EQ Forfour: waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 43,2 procent

7. Smart EQ Fortwo: waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 40.3 procent

6. Tesla Model S: waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 39,2 procent

5. Hyundai Ioniq EV: waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 38,3 procent

4. Nissan Leaf: waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 35,5 procent

3. Tesla Model X: waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 35,4 procent

2. Volkswagen e-Golf: waardeverlies na 2 jaar/30.000 kilometer: 33,7 procent