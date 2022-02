Deze stoere terreinwagen rijdt heilige huisjes omver (en maakte Land Rover boos). Maar wat is het?

Toen Land Rover in 2017 na 67 jaar stopte met de klassieke Defender, besloot de steenrijke Britse zakenman Sir Jim Ratcliffe zelf maar een opvolger te ontwikkelen. Dat werd deze Ineos Grenadier. De fabriek in Frankrijk is inmiddels klaar voor serieproductie, maar moeten we deze nieuwe terreinwagen serieus nemen of is het toch vooral een hobbyproject van een avontuurlijke miljardair?

Op het eerste gezicht lijkt de Ineos Grenadier de liefdesbaby van een klassieke Mercedes-Benz G-klasse en een oude Land Rover Defender. Maar dat is hij niet: dit is weliswaar óók een ruige terreinwagen, maar verder heeft hij niets met die andere modellen van doen. De afgelopen jaren heeft het nieuwe Britse automerk de Grenadier zelf ontwikkeld, waarbij andere beroemde en capabele terreinauto’s (denk ook aan de Toyota Land Cruiser en de Jeep Wrangler, bijvoorbeeld) volgens Ineos hooguit als inspiratiebron zouden hebben gediend.

Dat met name het uiterlijk veel weg heeft van de oer-Defender, is echter geen toeval. Sir Jim Ratcliffe, de grote baas van het Britse chemieconcern Ineos, is namelijk een enorme fan van dat beroemde en geliefde model. Toen de steenrijke Engelsman (naar verluidt heeft Ratcliffe een persoonlijk vermogen van zo’n twintig miljard euro) in 2017 hoorde dat Land Rover na 67 jaar de stekker uit de Defender wilde trekken, heeft hij geprobeerd om de productielijn over te kopen om te voorkomen dat de auto uit productie ging. Moederconcern Jaguar Land Rover sloeg dat aanbod af, waarna Sir Jim besloot een eigen ‘spirituele opvolger’ te bouwen.

Volledig scherm De Ineos Grenadier (hier in preproductietrim) zorgde voor een rechtszaak: volgens Land Rover zou de auto te veel op een Defender lijken. De rechter vond echter van niet © Ineos

Daar was Land Rover niet blij mee, trouwens: het merk spande zelfs een rechtszaak aan tegen Ineos om de komst van de Grenadier tegen te houden. De auto zou te veel op de Defender lijken, maar de rechter ging daar niet in mee. De Grenadier mag dus gewoon gebouwd worden en zodoende zit het eerste productiemodel van Ineos Automotive inmiddels in zijn laatste ontwikkelingsfase. Binnen nu en een paar maanden moeten de eerste productierijpe exemplaren van de band rollen.

Slimme deal

Dat gaat gebeuren in de plaats Hambach, vlak bij de grens tussen Frankrijk en Duitsland, in dezelfde fabriek waar nu nog de elektrische Smart van de band rolt. Ineos heeft het immense terrein met een oppervlakte van maar liefst 82 hectare, dat in de volksmond ook wel bekend staat als ‘Smartville’, naar verluidt ‘voor een prikkie’ overgekocht van autofabrikant Mercedes-Benz.

En dat terwijl Mercedes de fabriek net voor maar liefst 470 miljoen euro had gemoderniseerd om de nieuwe EQB er te kunnen produceren. Omdat die productie op het laatste moment is verplaatst naar China, kwam er capaciteit vrij in Hambach en daar maakt Ineos dankzij een slimme deal straks dankbaar gebruik van. Het Britse bedrijf claimt zelf nog eens 50 miljoen euro te hebben uitgegeven aan extra aanpassingen, maar op kosten van Mercedes waren al meer dan 250 nieuwe robots geplaatst, verscheen er een nieuwe plaatwerkerij, werd de fabriek voorzien van een kakelfrisse lakstraat en kan Ineos meteen al over een hypermoderne kwaliteitscontrole beschikken. Beter kan een startende autofabrikant zich eigenlijk niet wensen.

Volledig scherm De Ineos wordt gebouwd in Hambach, in dezelfde fabriek als de huidige Smart Fortwo © Ineos

‘Toyota-kwaliteit’

In de fris ogende fabriekshallen – in totaal zo’n 210.000 overdekte vierkante meters – is de band met Smart nog op veel plekken zichtbaar: de bekende merknaam staat op talloze wegwijsbordjes, er liggen nieuwe Fortwo-onderdelen klaar in bakken en diverse fabrieksmedewerkers lopen nog altijd in stofjassen van Smart. Dat is niet zo gek: de huidige generatie van de elektrische tweezitter wordt hier nog tot zeker 2024 geproduceerd. Door Ineos, in opdracht van Mercedes-Benz. In 2021 schroefden de medewerkers nog ruim 27.000 Smarts in elkaar, en later dit jaar gaan dezelfde mensen aan de slag met de Ineos Grenadier.

,,Er loopt hier heel veel kennis en kunde rond”, legt president en ceo Philippe Steyer uit tijdens zijn uitgebreide rondleiding. ,,De gemiddelde leeftijd van onze mensen ligt rond de 45 jaar en de kwaliteit van hun werk ligt extreem hoog. We werken volgens een hele hoge standaard en dat gaan we natuurlijk ook voor de Grenadier doen. Die auto moet kwalitatief een topproduct worden.” Of, zoals oprichter Jim Ratcliffe het treffend verwoordden in een video: ,,We gaan een auto bouwen met de stijl en klasse van de Land Rover Defender, maar dan met de beroemde technische betrouwbaarheid van een Toyota Land Cruiser.” Anders gezegd: een Grenadier zal volgens zijn bedenker geen olie lekken, niet tochten en zo min mogelijk elektronische storingen vertonen.

Volledig scherm Op dit moment bouwt Ineos in Hambach de laatste prototypes van de Grenadier © Ineos

Haviksoog

Dat Ineos bloedserieus is over die missie, blijkt wel in de blinkende ‘quality control room’ een stukje verderop. Een vijftal technici discussieert boven opengeklapte laptops, de twee armen van een laserrobot dansen soepel en met uiterste precisie om een kale carrosserie van een Grenadier. Ofwel een ‘body in white’, in autofabriekenjargon. ,,Dit apparaat noemen we onze eagle eye sensor, omdat hij als een haviksoog de kleinste onjuistheden kan detecteren”, legt Ineos’ directeur kwaliteitsmanagement Stephan Bruhnke met ingehouden trots uit. Dit is geen knullig apparaat.

Ook Bruhnke stapte over van het grote Mercedes-Benz om de droom van het kleine Ineos te helpen realiseren. Alles in zijn werk draait om eindeloos veel analyse en het verkleinen van foutmarges: ,,In ruim vier uur tijd controleren de sensors de afmetingen en pasvorm van de carrosseriedelen door bijna 4000 meetpunten na te lopen. Op deze manier weten we dat elke Ineos Grenadier die geproduceerd wordt aan dezelfde strenge eisen voldoet. Ook hier zie je de nieuwste technologie en de best mogelijke kwaliteitsstandaard aan het werk, zo doet Mercedes-Benz het ook.” De moderne apparatuur en de gedrevenheid van het personeel wekken sterk de indruk dat Ineos het niveau van een hobbyproject al lang en breed ontstegen is. ,,Het is simpel: we laten niets aan het toeval over”, besluit Bruhnke.

Volledig scherm Meten, meten en nog eens meten: de kwaliteitscontroles in Hambach (zoals hier door lasers) zijn extreem grondig © Ineos

Goedkope rotzooi

Op dit moment werkt Ineos aan de laatste lichting prototypes van de Grenadier; die 130 exemplaren worden gebruikt om de puntjes op de i te zetten, zodat de productierijpe modellen later dit jaar zonder problemen naar de klanten kunnen. Volgens Ineos hebben al meer dan 15.000 geïnteresseerden zich gemeld. Zij hebben vooralsnog keuze uit een 4,92 meter lange ‘Station Wagon’ met vijf zitplaatsen, een bedrijfswagenuitvoering (de ‘Utility’) met twee zitplaatsen en een pick-up met dubbele cabine en een open laadbak. Of er ook een kortere of langere variant op stapel staat, verklapt Ineos nog niet. Wel is er keuze uit een moderne zescilinder benzine- of dieselmotor uit de schappen van BMW, die standaard is gekoppeld aan een automaat met acht versnellingen én beschikt over een inschakelbare ‘tussenbak’ voor rijden op ruiger terrein. Dáár is de Grenadier tenslotte echt voor bedoeld, ondanks moderne voorzieningen zoals stoelverwarming, parkeersensoren en een achteruitrijdcamera.

Wie je ook spreekt in de gelederen van Ineos, één ding is duidelijk: de Grenadier moet de meest veeleisende klanten blij gaan maken. Om met de woorden van Donna Falconer, wereldwijd verantwoordelijk voor de productstrategie van het merk, te spreken: ,,Wij maken geen goedkope rotzooi. De Grenadier wordt een auto die onze klanten vooral aanschaffen vanuit hun passie voor terreinrijden óf omdat ze een betrouwbaar werkpaard nodig hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan hulpdiensten op afgelegen plekken: voor die doelen moet hij oersterk en ontzettend robuust zijn, maar het moet ook een auto zijn die je bijvoorbeeld vele decennia in je familie houdt omdat je er zo gek op bent.”

Volledig scherm De Britse oprichter van Ineos Automotive, de steenrijke Sir Jim Ratcliffe, voor zijn favoriete pub in Londen. The Grenadier: hier kreeg de auto ook zijn naam © Ineos

Ineos-oprichter Sir Jim Ratcliffe vat zijn geesteskind tot slot mooi samen: ,,Deze auto is zowel een tool als een toy.” Zowel gereedschap als speelgoed, dus. ,,Hij zal geschikt zijn om moeiteloos een ploeg te trekken op je boerenland of om reddingsmissies in Afrika te begeleiden, maar hij moet ook een grote glimlach op je gezicht toveren zodra je met je vrienden een middag buiten gaat spelen op een modderig terreinparcours. Een auto waarin je je een beetje kan misdragen als je daar zin in hebt. Dat heeft de wereld ook nodig.” Hoe de Grenadier zich houdt op zo’n uitdagend terrein, lees je binnenkort op deze site.

