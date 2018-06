Deze robot brengt de melk, broodjes en tomaten straks aan huis

Dit najaar begint de supermarktketen Kroger met een pilotproject in een nog niet bekendgemaakte stad in de Verenigde Staten. In eerste instantie zal Kroger nog chauffeurs mee laten rijden uit veiligheidsoverwegingen. De supermarkt vraagt klanten om niet te verwachten dat er wordt geholpen met uitladen, want in een later stadium zal dit ook niet meer gebeuren.

Kopers van de supermarktspullen kunnen de voertuigen volgen en ermee communiceren via een app of het reeds bestaande online leveringsplatform van Kroger. De voertuigen worden gemaakt door Nuro, een firma die werd opgericht door Dave Ferguson en Jiajun Zhu. Zhu was een van de grondleggers van het zelfsturende team van Google, terwijl Ferguson een toonaangevende software-engineer in het team was.

De trend van robotica, zelfrijdende auto's en e-commerce leiden tot een explosie van interesse in de zogeheten 'last-mile delivery challenge', oftewel de thuisbezorgd-markt. Consumenten bestellen meer items online dan ooit tevoren en consumenten verlangen steeds kortere wachttijden. Volgens een recent onderzoek door McKinsey is de wereldwijde bezorgmarkt goed voor ongeveer $ 86 miljard, met een enorme groei op jaarbasis.

Veel van de details van de samenwerking moeten nog worden afgehamerd, maar door de deal behoort het onbekende bedrijf Nuro plotseling tot de groten der aarde waar het gaat om zelfrijdende auto's. De supermarktketen heeft 2.800 winkels in 35 staten en telt dagelijks ongeveer 9 miljoen klanten.