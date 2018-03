Deze Porsche wordt bestuurd door een mobiele telefoon

Is benzine straks goedkoper dan diesel? In België is het al bijna zover

28 februari De benzineprijzen en dieselprijzen in België kruipen steeds meer naar elkaar toe: het officiële prijsverschil aan de pomp is amper 9 eurocent. Begin deze week was er zelfs sprake van een unicum: benzine was bij enkele pompen goedkoper dan diesel. Maken we straks in Nederland hetzelfde mee?