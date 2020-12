Deze nieuwe Lamborghini's klinken oorstrelend mooi

INTERVIEW Hoofdont­wer­per Peugeot: ‘Onze auto’s moeten nóg dramati­scher worden’

3 december In 2018 schetste hij met de beeldschone e-Legend één van de meest spraakmakende studiemodellen van Peugeot ooit. Twee jaar later is Matthias Hossann (40) gepromoveerd tot hoofdontwerper bij het Franse automerk. Deze man bepaalt hoe de straatauto’s van Peugeot eruitzien, en hij heeft een missie: ‘Vanbuiten moet een Peugeot mensen laten omkijken. Maar aan de binnenkant, daar maken we straks echt het verschil.’