Deze nieuwe auto haalt een topsnelheid van 531 km/u

De Koenigsegg Jesko is een Zweedse hypercar, die wordt aangedreven door een 5.0 liter V8 biturbo die 1600 pk sterk is. Hierdoor haalt de supersportwagen een topsnelheid van maar liefst 531 kilometer per uur. Dat zou een nieuw wereldrecord betekenen.

Helemaal nieuw is de Jesko niet. Het model werd al eerder aangekondigd, maar corona gooide roet in het eten. Nu is het eerste exemplaar klaar. Daarmee gaan testrijders binnenkort proberen om de aangekondigde topsnelheid van 531 kilometer per uur te halen. Als dat lukt zou Koenigsegg gemakkelijk het huidige wereldrecord van 455,3 kilometer per uur verbreken. Dat staat op naam van de SCC Tuatura.

De Koenigsegg Jesko wordt geleverd in twee varianten: de Attack is gebouwd voor het circuit en bochtige bergweggetjes en de Absolut is gemaakt om zo hard mogelijk te kunnen rijden. De Attack is voorzien van heel veel spoilers om een maximum aan downforce te genereren (plus 1400 kilogram). De Absolut mikt op een topsnelheid van 531 kilometer per uur door de toepassing van onder meer een langere achtersteven en speciale velgen om de luchtweerstand zo laag mogelijk te houden.

Volledig scherm Koenigsegg Jesko. © Koenigsegg

Van beide versies worden 125 exemplaren gemaakt. Een van de 250 kopers is ene Manny Khoshbin, die al eerder zijn zoektocht op de configurator van Koenigsegg deelde op YouTube. Vooral de kleuren zijn duur, zo blijkt. Koenigsegg biedt 28 opties aan, plus één kleur op maat. De normale kleuren kosten niets extra.

Voor metallic lak betaal je echter 12.000 euro meer, parelmoer kost al 21.000 euro en voor de candykleuren tel je 54.000 euro extra neer. Wil je een kleur waar je het koolstofvezel nog doorheen ziet? Dan betaal je 292.000 euro. Het duurste is géén kleur. Voor blank koolstofvezel betaal je 374.000 euro. De prijs zou zo hoog zijn, omdat de afwerking erg arbeidsintensief is. In plaats van er een laklaag overheen te spuiten, schuren en polijsten ze het koolstofvezel met de hand.

Volledig scherm Koenigsegg Jesko. © Koenigsegg

