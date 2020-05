Deze miniatuur Rolls-Royce is duurder dan een echte auto

De speelgoedauto, in een schaal van 1:8, is hier te bestellen, maar een exacte prijs wordt nergens genoemd. Waarschijnlijk geldt hier hetzelfde als bij een echte Rolls-Royce. Daar geldt het adagium: als je vraagt wat de auto moet kosten, kun je ’m waarschijnlijk niet betalen. In vergelijking met een echte Cullinan is het schaalmodel nog altijd een koopje, want de prijslijst van dat model begint rond de 500.000 euro.