Deze levensgrote Bugatti heeft een topsnelheid van 29 km/u

Lego biedt wel vaker reproducties van bekende automodellen aan in zijn kleine bouwblokjes. Van deze Bugatti Chiron bestaat ook een Lego-variant. Maar een rijdende Bugatti op ware grootte was er nog niet. De 1.500 kilo wegende bouwkit komt niet naar de speelgoedwinkel, want die zou meer dan 90.000 euro kosten.

Je kunt daadwerkelijk plaatsnemen in de sportwagen, maar een rit op hoge snelheid zit er niet in. Met zijn topsnelheid van 29 km/u word je zelfs door fietsers ingehaald. Toch is het fijn om te zien dat veiligheid boven alles gaat en dat de enige echte Chiron-testcoureur Andy Wallace tijdens het testen van het LEGO-model gewoon zijn helm op had, zoals te zien is op deze video.