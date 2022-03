Deze kilometervreters gaan het vaakst meer dan 300.000 kilometer mee

Het Amerikaanse iSeeCars onderzocht meer dan 14,9 miljoen auto's die in ieder geval vorig jaar nog nieuw te koop waren. Vervolgens werden modellen met een laag verkoopvolume eruit gefilterd, en daarna werd onderzocht welke van deze auto's minimaal 200.000 mijl hadden gereden, oftewel 321.869 kilometer.

De Toyota Land Cruiser kwam als beste uit de bus: 18,2 procent van alle in de VS verkochte Land Cruisers heeft 321.869 km afgelegd. De nummer twee is ook een Toyota-SUV. Het is de hier in Europa niet verkochte Sequoia. Van dit model heeft 14,2 procent meer dan 321.869 kilometer op de teller staan.

Toyota Prius

De rest van de top vijf zegt de meeste Europeanen weinig. Het gaat om typisch Amerikaanse, grote SUV's als de Chevrolet Suburban (6,6%), de GMC Yukon XL (5,2%) en de Toyota 4Runner (4,6%). De gemene deler is dat het hier gaat om grote, relatief prijzige SUV’s. Opvallend is verder dat ook de Toyota Prius in de top 10 staat. Van dat model heeft 3,9 procent meer dan 200.000 mijl gereden.

Skoda Octavia

Een eerder onderzoek naar de Europese situatie wees hier de Skoda Octavia aan als grootste kilometervreter. Volgens een onderzoek uit 2019 van het Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), onderdeel van het Britse ministerie van Transport, rijden van dit model in absolute aantallen de meeste exemplaren rond met een kilometerstand van meer dan 250.000 mijl (oftewel 402.000 kilometer).

Nederland kent geen vergelijkbare onderzoeken. En hoewel de cijfers uit de VS en Groot-Brittannië niet direct maatgevend zijn voor hier, zeggen ze wel iets over de bouwkwaliteit van de auto’s. Aan de andere kant is hiermee niet direct bewezen dat Toyota en Skoda de beste en langstlevende auto’s bouwen. Veel Mercedessen met een hoge kilometerstand gaan bijvoorbeeld eerder naar landen als Turkije en Marokko.

Top tien auto’s op de Britse wegen met meer dan 250.000 mijl op de teller (aantal, 2019)

1. Skoda Octavia: 1950

2. VW Passat: 1874

3. Toyota Prius: 1742

4. Ford Mondeo: 1278

5. VW Golf: 1047

6. Toyota Avensis: 1027

7. Audi A4: 997

8. Mercedes Benz E-Klasse: 956

9. Ford Galaxy: 899

10. Audi A6: 637

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.