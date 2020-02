Deze Fiat is slachtoffer van het coronavirus

Analisten van adviesbureau BCG (Boston Consulting Group), die de auto-industrie volgen, verwachten dat het virus nog veel grotere gevolgen zal hebben. Alleen al in de provincie Hubei, het epicentrum van het coronavirus, werden tot voor kort in ruim tien fabrieken twee miljoen auto's per jaar geproduceerd. Dat is ongeveer 8 procent van de totale autoproductie in China. In de betreffende provincie bevinden zich ook 700 vestigingen van nationale en internationale toeleveranciers in de auto-industrie. Autofabrikanten overal ter wereld kopen in China vooral hun wielen, onderstellen, remsystemen en elektronica in.