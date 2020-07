Deze Ferrari staat al zeventien jaar langs de weg (en kost nog maar een schijntje)

In Puerto Rico staat een peperdure, vrij zeldzame Ferrari Testarossa al zeventien jaar roerloos langs een weg. De eigenaar wil graag van de wagen af en vraagt er opvallend weinig voor, ontdekte youtuber en auto-opknapfanaat Ratarossa. Volgens hem is de wagen nog prima te redden ook.

De Britse YouTube-persoonlijkheid, Ferrari-kenner en verlaten auto-liefhebber Scott Chivers, ook bekend als Ratarossa, vond niet al te lang geleden nog de verwaarloosde Ferrari F40 terug van een zoon van Saddam Hussein. In zijn nieuwe video, inmiddels ruim 202.000 keer bekeken, doet hij een nieuw project uit de doeken: hij wil graag een Testarossa kopen om te restaureren.



Met hulp van Abandoned Cars Puerto Rico, een soort hobbyproject rond verlaten auto’s in het land, vindt hij een exemplaar. De eigenaar van de auto op de foto’s had de Testarossa volgens de youtuber ooit nieuw gekocht, maar is inmiddels klaar om hem te verkopen.



De Ferrari-fanaat komt in contact met de verkoper en inspecteert een reeks kiekjes van de bolide. Op het eerste gezicht ziet de auto er volgens Chivers verweerd en verwaarloosd uit, maar na een uitgebreid ‘onderzoek’ oordeelt de kenner dat de auto eigenlijk goed te redden is. Zeker gezien het feit dat de wagen ‘slechts’ 30.000 dollar (bijna 26.000 euro) kost. Ter vergelijking: een beetje Testarossa kost hier al snel 100.000 euro.

Lees ook Hoe de verwaarloosde Ferrari van Uday Hussein werd gevonden dankzij een Youtuber Lees meer

Verschepen

De auto moet volgens Chivers wel compleet nieuw gespoten worden, maar alle carrosseriedelen zien er goed en recht uit en de auto is niet beschadigd. Nog een gelukje is dat de motor in al die jaren niet is vastgelopen en bovendien is de auto helemaal compleet. Het interieur is door de zon echter compleet verschoten.

Uiteindelijk moet Scott Chivers zelf besluiten de auto niet te kopen, vooral omdat het verschepen naar Europa erg duur is. Maar wie zin heeft in een winterproject, kan dus zelf een kijkje nemen in Puerto Rico.