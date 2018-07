Deze elektrische SUV wordt de lease-lieveling van 2019

De Hyundai Kona Electric wordt wat ons betreft de Mitsubishi Outlander van 2019. Dat kan bijna niet anders. Immers: een lage bijtelling, SUV-looks en een bruikbaar interieur maakten ook van de Japanse Outlander een ongekend verkoopsucces. Totdat de regels veranderden. Voor deze Hyundai lijken de vooruitzichten voorlopig gunstig, want aan de vier procent bijtelling voor puur elektrisch rijden wordt voorlopig niet getornd qua overheidsstimulansen.

Volledig scherm © Hyundai

Maar hét grote pluspunt van de Kona is zijn enorme actieradius van maximaal 470 kilometer. Elektrische auto's met een vergelijkbaar prijskaartje als de Nissan Leaf en VW e-Golf halen slechts de helft van dat rijbereik. Hyundai is sowieso goed bezig qua elektrificatie. Ze hadden al de elektrische Ioniq en na de Kona komen er voor 2021 nog twee elektrische varianten bij. En dan is er ook nog de op waterstof rijdende Hyundai Nexo (zie kader).

Volledig scherm © Hyundai

De Hyundai Kona werd vorig jaar met benzinemotor geïntroduceerd en gaat met zijn SUV-achtige uiterlijk de concurrentie aan met auto's als de Seat Arona, Citroën C3 Aircross en Renault Captur. Meest opvallende verandering is de dichte neus zonder grille. Naar een tankklepje aan de zijkant zoek je ook tevergeefs; de Kona Electric laad je op via een aansluiting in de neus van de auto en dat is wel zo handig.

Volledig scherm © Hyundai

Hyundai gaat de Kona Electric in twee varianten leveren: een basisversie met 135 pk en 395 Nm trekkracht, die in 9,3 seconden naar 100 km/u kan sprinten en een actieradius heeft van 300 km. Daarnaast is er een uitvoering met 204 pk (en een identieke 395 Nm trekkracht), die in 7,6 seconden van 0-100 km/u sprint en 470 km ver komt op een acculading. Deze WLTP-waarde kennen wij tot nu toe alleen van Tesla. De topsnelheid bedraagt voor beide modellen 167 km/u. Met een snellader laad je de accu's in 54 minuten naar 80 procent van hun maximale capaciteit. Thuis duurt het zo'n 9 uur om een volledig lege Kona met 204 pk op te laden, bij de 135 pk uitvoering duurt dit zes uur.

Volledig scherm © Hyundai

Het interieur is op een aantal punten ook anders. Omdat de elektrische Kona geen schakelpook nodig hebt, vind je op die plek slechts een paar drukknoppen om de auto mee in beweging te brengen. Omdat een middentunnel feitelijk ook niet nodig is, is eronder nu extra bergruimte gecreëerd. De Kona Electric zit vol elektronische hulpmiddelen. Ook is de auto voorzien van een regeneratief remsysteem. Bij afremmen wordt daarmee de batterij bijgeladen. Je kunt het niveau van regeneratie zelf instellen met behulp van de paddles achter het stuurwiel.

Volledig scherm © Hyundai

In de kofferbak past 373 liter aan bagage. Neem je een laadkabel mee dan slinkt de capaciteit tot 332 liter. Het dashboard heeft een opvallend scherm in het midden, met het multimediasysteem dat in grote lijnen hetzelfde is als in andere Hyundai-modellen. Het scherm informeert je echter niet alleen over audio en navigatie, maar geeft je ook toegang tot instellingen die te maken hebben met het stroomverbruik of het laden van de auto.

Volledig scherm © Hyundai

De Kona rijdt uitstekend, is snel en stil en de trekkracht is prima. Boven de 100 km/u wordt het wat minder, maar de motor is verfijnd en mooi lineair en laat alleen een licht zoemend geluid horen wanneer er echt gas wordt gegeven. In bochten voel je wel zijn relatief hoge gewicht, maar de auto ligt uitstekend op de weg. En als er al grenzen aan de slip beginnen te komen, licht dat vooral aan de eco-banden. Echt spannend qua rijden wordt het echter nooit achter het stuur van deze Koreaan en de binnenruimte is niet gigantisch. Achterin zitten kinderen prima, maar voor volwassenen is het eigenlijk te krap. Toch kun je als gezin prima uit de voeten met deze middenklasser.

Volledig scherm © Hyundai

De nieuwe Hyundai Kona Electric is vanaf eind augustus 2018 leverbaar met 64 kWh-batterij vanaf 39.195 euro. Voor dat bedrag heb je de Comfort uitvoering. Er zijn nog twee andere uitvoeringen leverbaar. De Fashion kost op z’n minst 41.495 euro en de Premium – de topversie – kost 44.995 euro. De versie met het kleinere 39,2 kWh-accupakket volgt later en zal ongeveer 35.000 euro gaan kosten.

Ook gereden: Hyundai Nexo op waterstof

Volledig scherm © Hyundai

Hyundai wedt niet op één paard als het gaat om de auto van de toekomst en terecht wat ons betreft. Immers; voor waterstof is eveneens veel te zeggen, ook al omdat het Nederlandse gasnetwerk bij uitstek geschikt is voor de distributie van dit vluchtige goedje. Hyundai neemt alvast een voorschot op de toekomst met deze Nexo. Het opvallende is, dat er eigenlijk niets opvalt. Of het moet de middenconsole zijn, die eruitziet als twee geschakelde Akai-versterkers uit de jaren tachtig. Maar voor het overige is de Nexo - net als de Kona - een goedmoedige, goed rijdende, vlotte auto met een SUV-uiterlijk. Een auto die wellicht wat duurder is met zijn vanafprijs van 69.995 euro, maar die desondanks goed mee zou kunnen doen in de race om de brandstof van de toekomst. Tanken duurt net zo lang als bij een gewone auto, de motor is 163 pk sterk en de actieradius bedraagt een riante 665 kilometer volgens de nieuwe WLTP-norm. De auto heeft een meer dan riante standaarduitrusting, met level 4 autonoom rijden en een 'autopilot' stand. Nu alleen nog even wachten tot het aantal tankstations voor waterstof is gegroeid.