Deze drie auto's gebruiken criminelen het liefst voor het inbouwen van geheime ruimtes

Politiekorpsen hebben er bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op aangedrongen om het inbouwen van verborgen ruimtes in auto's strafbaar maken. Dat is volgens de politie de enige manier om het verbergen van drugs, grote sommen cash geld of wapens tegen te gaan.

Dat blijkt uit een intern politierapport, uitgevoerd door recherchekundige Juliën Visser, waaruit de belangrijkste conclusies gedeeld zijn met de NPO Radio 1-podcast Het Onderzoeksbureau. Volgens de podcast wanen garagehouders die verborgen ruimtes inbouwen in auto’s zich onaantastbaar. En terecht, want het creëren van dergelijke uiterst moeilijk te vinden bergplaatsen is niet strafbaar.

In 2019 zijn 340 auto’s in beslag genomen, een verdubbeling van het aantal in 2018. De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend, maar volgens de politie zet de stijging door. Omdat het voor garagehouders zeer lucratief en risicoloos is, heeft dit geleid tot een toename van het aantal garages dat verborgen ruimtes inbouwt, aldus Visser. Het hebben van een auto met een verborgen ruimte is wel strafbaar. Als deze wordt ontdekt door de politie, wordt het voertuig in beslag genomen en vernietigd.

Volgens een inbouwbedrijf dat undercover werd benaderd door Het Onderzoeksbureau, zijn de Kia Picanto, de Renault Clio en de Volkswagen Golf 7 het meest geschikt om verborgen ruimtes in te laten bouwen. Veel bergplaatsen worden gecreëerd in bijvoorbeeld de achterbank, het dashboard of de middenconsole. Om de ruimte te ontgrendelen moet een magneet, een bepaalde knop, of een bepaalde combinatie van knoppen worden ingedrukt. Het inbouwen is lucratief voor de garagebedrijven: de prijslijst begint bij zo'n 3000 euro.

