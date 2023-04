Deze brandweerauto blust elektrische auto’s op spectaculaire wijze

met video Deze 95 jaar oude brandweer­au­to brengt drommen mensen op de been: ‘Geweldig om in te rijden’

Als Marinus Oosthoek (71) in hal 29 staat te poetsen en te sleutelen, beleeft hij nog steeds zijn jongensdroom. En hoe! Want daar, in een aparte hoek, staat er niet één in oude glorie te pronken. Nee, op een rijtje staan maar liefst drie exemplaren van misschien wel de meest iconische brandweerauto die Nederland heeft gekend: de Ahrens-Fox.