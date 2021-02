Deze boetes riskeer je als je de weg op gaat in winterweer

In deze koude dagen is er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden als je de weg op gaat. Dus wil je veilig rijden én voorkomen dat er een peperdure bekeuring op de mat valt? Let dan even op.

Geen goed zicht

Heeft het gevroren? Zorg dat je voorruit en je zijruiten volledig ijsvrij zijn. Een heel klein stukje ijs wegkrabben zodat je een ‘luikje’ hebt waar je nog net doorheen kunt kijken is echt niet genoeg. Hetzelfde geldt dus voor een beslagen voorruit. De boete voor het rijden met onvoldoende zicht bedraagt 250 euro. Daarbovenop kun je een boete van 150 euro krijgen wanneer de spiegels bevroren zijn.



Als je de weg op gaat zonder je auto ijsvrij te maken, kan je dat 390 euro kosten in totaal. Agenten beoordelen zelf wanneer een automobilist onvoldoende zicht heeft. Daarvoor bestaan geen harde richtlijnen. De achterste zijruiten van een auto hoeven trouwens niet per se ijsvrij te zijn, net zo min als de achterruit. Dat omdat er ook voertuigen zijn zonder achterruit of achter-zijruit.

Lampen aan

Regent het hard of sneeuwt het? Is het grauw en grijs weer en is het zicht dus slecht? Zorg dat je je verlichting aan hebt. Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zicht overdag kan je 150 euro kosten. Achterlichten die niet branden bij slecht zicht kosten ook 150 euro. Als je helemaal vergeet je lampen te ontsteken kun je dus zomaar 300 euro kwijt zijn. Zonde!



Lampen uit

Denk overigens wel altijd goed na over het voeren van je lampen en schakel mist- en grootlicht op tijd uit. Het onnodig voeren van je mistlicht kost je namelijk 100 euro.



Het mistlicht aan de voorkant mag je alleen gebruiken als mist, sneeuwval of regen het zicht ernstig belemmert. Het mistachterlicht mag je alleen gebruiken bij mist of sneeuwval waardoor het zicht minder is dan 50 meter. Als je vergeet je groot licht uit te schakelen en je daardoor dus tegenliggers hindert, kan je dat nog eens 150 euro kosten.

Pech langs de weg

Trekt je auto al die kou niet en kom je stil te staan langs de weg met pech? Denk aan het plaatsen van je gevarendriehoek. Doe je dat niet, kost je dat 150 euro. De driehoek plaats je op 30 meter afstand van je auto en goed in het zicht voor andere weggebruikers.



Geen pech maar toch langs de weg

Heb je geen pech, maar is je route geblokkeerd door bijvoorbeeld een berg sneeuw en wil je even je navigatie opnieuw instellen? Iedereen weet natuurlijk dat je dan even aan de kant van de weg mag stoppen. Maar doe dat wel waar het mag. Onnodig de berm gebruiken zonder dat er sprake is van een noodgeval kost je namelijk 150 euro. Sta je niet in de berm maar zonder enige noodzaak op de vluchtstrook of op een vluchthaven? 250 euro.



Ken je kenteken

Controleer voordat je thuis vertrekt niet alleen je ruiten en je spiegels, maar check ook altijd je kentekenplaten. Die kentekenplaten moeten echt goed zichtbaar zijn en mogen dus niet bedekt zijn onder een laag sneeuw. Het kost je namelijk 50 euro als ze niet behoorlijk leesbaar zijn. Als een plaat zelfs ontbreekt of totaal niet te zien is kan dat oplopen tot 150 euro.



