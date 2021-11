Deze bijzondere Citroën overleefde 48 jaar geleden een massaslachting door Peugeot

De Citroën GS Birotor is voorzien van een rotatiemotor. De fabrikant bood het bijzonder snelle model tussen 1973 en 1975 slechts twee jaar aan en probeerde vervolgens alle uitgeleverde exemplaren te vernietigen. Een van de weinige overlevenden van deze ‘massaslachting’ staat nu te koop in Nederland.

Citroën bouwde zijn middenklasser GS van 1970 tot 1979. Hij was echter ook verkrijgbaar met een zeldzame motor die slechts twee jaar van de band rolde. Van september 1973 tot oktober 1975 was de GS verkrijgbaar met een rotatiemotor. Deze speciale uitvoering heette Birotor, zoals aangegeven door een kleine letter op de achterzijde. De twin-disc rotatiemotor was aanzienlijk krachtiger dan de standaard viercilinder boxermotor, maar toch had Citroën spijt van het model.

De wankelmotor van de GS Birotor, genoemd naar constructeur Felix Wankel, genereerde met zijn twee verbrandingskamers, elk met een inhoud van 497,5 kubieke centimeter, 107 pk bij 6500 toeren. De trekkracht bedroeg 137 Newtonmeter bij 3000 toeren per minuut. Dat was aanzienlijk meer dan de 54 pk van de standaard luchtgekoelde 1,0-liter viercilinder boxermotor. De Birotor viel enorm in de smaak bij liefhebbers van sportief rijden. Volgens hen was de soepel lopende wankelmotor een perfecte match met het zachte hydropneumatische onderstel van de Citroën, de door velen zo geroemde veertechniek.

De rotatiemotor was een doorontwikkeling van de motor uit de NSU Ro80. NSU en Citroën hadden de handen ineengeslagen en wilden via het gezamenlijk opgerichte bedrijf Comotor op grote schaal rotatiemotoren voor personenauto’s gaan produceren. De geplande bouw van 500 wankelmotoren per dag kwam er om verschillende redenen nooit van. Want de Birotor was behalve snel ook dorstig. Met een verbruik van 15,7 liter per 100 kilometer gemiddeld betekende het uitbreken van de oliecrisis de nekslag voor dit model.

De verkoop sukkelde nog even voort, maar toen Peugeot de directie van Citroën overnam, kwam in 1975 toch een einde aan de GS Birotor, nadat er slechts 847 stuks waren gebouwd. Peugeot maakte zich zorgen over de garantiekosten van de complexe Birotor-motor en droeg Citroën op zoveel mogelijk GS Birotors terug te kopen, om ze vervolgens stuk voor stuk te vernietigen. Gelukkig reageerden enkele eigenaren niet op het aanbod van Citroën. Hoeveel van deze modellen er nog over zijn, is niet bekend.

Het exemplaar dat nu te koop wordt aangeboden, staat in Oldemarkt bij klassiekerbedrijf Carrosso. De auto heeft 61.465 kilometer gelopen en is compleet gerestaureerd.

