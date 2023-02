Deze automerken mogen gewoon brandstofauto’s blijven maken na 2035

Goed nieuws voor liefhebbers van exclusieve sportwagens: kleine autofabrikanten mogen ook na 2035 nog gewoon nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor verkopen in de EU. Dat geldt voor alle fabrikanten die maximaal 1000 auto’s per jaar bouwen.

Deze week werd het officieel: alle nieuwe auto’s in de EU dienen vanaf 2035 uitstootvrij te zijn. Voor de vorm moet het plan nog even langs de Europese Raad, maar dat is slechts een formaliteit. Het is nu dus zeker: autofabrikanten mogen in de EU vanaf 2035 alleen nog uitstootvrije auto’s verkopen.

Donkervoort

Er is echter een uitzondering, zo blijkt uit de officiële verklaring van de EU over de plannen. Die uitzondering brengt heel goed nieuws voor de Pagani’s en Donkervoorts van deze wereld. Kleine autofabrikanten, door de EU gedefinieerd als fabrikanten die tot 1000 auto’s per jaar bouwen, mogen namelijk wél modellen-met-uitstoot bouwen en verkopen in de EU - ook na 2035.

McLaren ook?

Nemen we de formulering op de website van de EU letterlijk, dan lijkt het erop dat de uitzondering alleen geldt voor fabrikanten die in totaal tot 1000 auto’s per jaar bouwen en dus niet voor fabrikanten die tot 1000 nieuwe voertuigen per jaar in de EU afleveren. Neem McLaren: dat bouwt meer dan 1000 auto’s per jaar, maar levert er minder dan 1000 per jaar in de EU.

Bugatti

Voor fabrikanten als Donkervoort, Morgan, Pagani, Koenigsegg, Bugatti, Zenvo, KTM, Ariel, BAC en Radical is het in ieder geval goed nieuws. Zij produceren hoe dan ook minder dan 1000 auto’s per jaar en mogen dat dus (vooralsnog) gewoon blijven doen.

