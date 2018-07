Deze auto van Peugeot is gebaseerd op Tonka-speelgoed

Ze waren een jaar of tien geleden vrij populair: bestelwagens met ramen en een vierpersoons interieur. Ze waren goedkoop en hadden veel bergruimte. Helaas hadden ze ook de uitstraling van een bestelwagen. Nu, met de komst van de Rifter, is alles anders.

De MPV heeft het niet gemakkelijk in autoland. Hij wordt overvleugeld door de SUV annex cross-over. Diverse MPV-modellen hebben daarom al het loodje gelegd. Peugeot probeert het tij te keren door zijn op een bestelbus gebaseerde MPV trekjes van een SUV te geven. Daarvoor hebben de ontwerpers expres goed gekeken naar de stoere en robuuste uitstraling van het vroegere Tonka-speelgoed, dat heel bleef wanneer je het van de trap gooide.

Dit nieuwe model, genaamd Rifter, is de opvolger van de Peugeot Partner Tepee en vormt het eerste model van een drieluik dat wordt gecompleteerd door de Citroën Berlingo Multispace en Opel Combo Tour. Het gaat hierbij om MPV's die gebaseerd zijn op een bedrijfswagen – in dit geval de Peugeot Partner. Maar waar de voorgangers van dit soort auto’s eruitzien als bestelwagens met ramen, oogt de Rifter als een kruising tussen een SUV en een MPV. Vandaar ook dat Peugeot heeft gekozen voor een compleet nieuwe naam.

Volledig scherm © Peugeot

De nieuwe Rifter wemelt van de opbergmogelijkheden. De voorste passagiersstoel kan worden weggeklapt, zodat je van alles kunt vervoeren. Bijzonder handig is ook de opbergruimte aan het plafond, waar je van alle kanten bij kunt. Ook de afzonderlijk te openen ruit van de achterklep, zoals bij de Touring-versies van BMW, is een goede oplossing. Er zijn zelfs twee dashboardkastjes. De airbag is namelijk niet in het dashboard ondergebracht, maar bovenin de dakstijl. In de middentunnel zien we nog handige opbergplaatsen voor 1,5-liter flessen en zelfs in het dak zijn vakken gecreëerd.

Volledig scherm © Peugeot

Ook door de gebruikte materialen oogt de Rifter meer als een personenauto dan een bedrijfswagen. De Rifter is bijvoorbeeld naar wens te voorzien van allerlei luxe en veiligheidssystemen. Denk daarbij aan een volwaardig klimaatcontrolesysteem, een achteruitrijcamera, een automatische parkeerfunctie, vermoeidheidsherkenning en een infotainment-systeem met ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. Ook qua actieve veiligheid zijn er veel mogelijkheden. Zo kan de auto subtiel bijsturen om binnen de belijning op het wegdek te blijven, stabiliseert het model automatisch een aanhanger en leest verkeersborden.

Volledig scherm © Peugeot

De Rifter onderscheidt zich van zijn evenknieën door de zogeheten ‘i-Cockpit’ met een klein stuur en hooggeplaatst display, zodat je over het stuur heen je instrumentarium kan zien. De Rifter is er in twee lengtes: 4,40 of 4,75 meter. Bij deze laatste versie is een derde zitrij mogelijk. De schuifdeuren geven gemakkelijke toegang tot de achterbank, alwaar eveneens volop hoofd- en beenruimte is.

Volledig scherm © Peugeot

Dankzij de rechthoekige vorm van het koetswerk is de bagageruimte gigantisch (775 liter). Dit kan worden uitgebreid tot 3.000 liter door, met een druk op de knop, de achterbank op te klappen. Ook kan de bijrijdersstoel worden opgeklapt, waardoor spullen met een lengte tot 3.5 meter worden vervoerd. Toegang tot de bagageruimte heb je via een kolossale achterklep. Die is niet heel eenvoudig te openen en sluiten. Helaas is elektrische bediening niet mogelijk.

Volledig scherm © Peugeot

Het onderstel van de Rifter is gebaseerd op dat van de 508, waardoor de auto lekker stuurt, goed met bochten overweg kan en stiller is dan verwacht. Met de 130 pk sterke BlueHDi dieselmotor onder de kap kun je prima meekomen. Er is qua benzinemotoren keuze uit een 1.2 PureTech met 110 pk of 130 pk. De benzinevarianten voelen wat minder snel aan, maar dat komt vooral doordat deze het koppel van de dieselvariant ontberen, want ook hiermee is de Rifter nooit te traag.

Volledig scherm © Peugeot