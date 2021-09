Deze auto van bijna 2 miljoen heeft geen dak en in het interieur zit hout van een 5000 jaar oude boom

Dat laatste vormt geen probleem voor de fans zo blijkt, want als je een Bacalar wilt, ben je nu al te laat. De amper twaalf exemplaren die worden gemaakt, zijn al verkocht. De Bentley Mulliner Bacalar, ook wel ‘de meest exclusieve tweedeurs-Bentley van de moderne tijd’ genoemd, werd voor het eerst aangekondigd in 2020. Nu rijdt de eerste schatrijke klant ermee rond.

De Bacalar is een sportieve open wagen, maar geen cabriolet: deze auto heeft geen hardtop, geen softtop, gewoon geen dak. Niet erg interessant voor de gemiddelde Nederlandse klant inderdaad. Maar ja, wie zich deze Bentley kan veroorloven, heeft vanzelfsprekend nog andere auto's in de garage staan die wel nat mogen worden.

Design

Dat er geen dak is, gaf de designers van Bentley bij het ontwerpen van deze wagen een vrijheid die ze maar zelden krijgen. Zo hoefden ze zich niet bezig te houden met uitzoeken waar en hoe een opgevouwen dak weggewerkt moet worden. Ook kunnen lelijke klapdakmechanismen achterwege blijven. De ontwerpers gingen daardoor vol voor perfectie in lijnen en vorm. ,,Als je geen dak hebt, kun je de flow van het interieur veel meer in de contouren van de buitenkant laten overgaan”, legt Bentley-woordvoerder Tom Hannig uit aan CNN, dat vorige week een testrit mocht maken. ,,We wilden iets creëren van uitzonderlijke schoonheid. En dus is er geen dak.”

Volledig scherm Bentley Bacalar. © Bentleymotors.com

De auto is slechts voor de happy few, want er worden er dus maar een dozijn van gemaakt. Met zo weinig exemplaren op de markt en tegen die prijs, is de Bacalar in essentie een conceptcar voor particulieren. Maar in tegenstelling tot de meeste conceptcars mag deze wél legaal de weg op.

Specs

De Bacalar heeft vierwielaandrijving, een 12-cilinder turbomotor van 650 pk en een topsnelheid van zo’n 322 kilometer per uur, maar is niet bedoeld om een high-performance scheurmachine te zijn. Klanten die dat type wagen zoeken, kunnen beter aankloppen bij Bentley’s zustermerk Lamborghini, zo klinkt het. Bij de Bacalar gaat het echt meer om de unieke vorm, het comfort en een soepele rijervaring. En geen dak betekent ook meer kofferruimte.

Hoewel het koetswerk helemaal anders is, deelt dit model veel basisonderdelen met de Bentley Continental GT, met name het hoogwaardige GTC Speed-model. De Bacalar is echter minder zwaar, dankzij een body die grotendeels is gemaakt van dure koolstofvezel. Het dak en de achterbank weglaten bespaarde ook gewicht. Daardoor kon weer het zwaartepunt van de auto dalen, waardoor de wegligging en de rijervaring in de bochten nog beter wordt. Met een totaalgewicht van ongeveer 2400 kilo weegt de Bacalar anderzijds nog wel meer dan een grote Mercedes-luxe sedan en is hij niet bepaald lenig te noemen.

Volledig scherm Bentley Bacalar. © Bentleymotors.com

Boom van vijfduizend jaar oud

Het interieur is ook uniek, met houtwerk dat afkomstig is van een boom die vijfduizend jaar geleden is gevallen in waterrijk gebied en daar op natuurlijke wijze werd geconserveerd in een proces dat de boom bijna zwart kleurde. Bentley heeft die speciale diepzwarte kleur behouden. De analoge klok in het midden van het dashboard is standaard lichtblauw, meer bepaald in de tint van het Bacalar-meer op het schiereiland Yucatán in Mexico. Dat water staat bekend om zijn magnifieke, glinsterende kleur.

Verder heeft de Bacalar een driezijdig roterend paneel in het dashboard, een functie die ook beschikbaar is in andere Bentley-modellen, zoals de Continental GT. De ene kant is ‘leeg’ en lijkt op de rest van het dashboard. Maar met een simpele druk op de knop kan het paneel omdraaien waardoor drie nostalgisch ouderwetse wijzerplaten tevoorschijn komen, inclusief een kompas. Draai het paneel nog eens om en je krijgt een groot digitaal touchscreen, zoals bijna elke auto tegenwoordig heeft en waarmee inzittenden allerlei zaken kunnen regelen.

Volledig scherm Beeld van de binnenkant van de Bacalar. © Bentleymotors.com

Volledig scherm Beeld van de binnenkant van de Bacalar. © Bentleymotors.com

Dat de nadruk op design, schoonheid en uniekheid ligt, betekent ook dat deze auto geen achteruitrijcamera heeft, hoewel er dus wel een groot scherm in het dashboard zit. De ontwerpers vonden dat zo’n lelijke kleine camerabol achteraan op de auto de prachtig gevormde achterkant teniet zou doen. Het uiterlijk van elk model zal worden voltooid in samenwerking met de klanten, die hun auto verder kunnen personaliseren door te kiezen uit zeldzame lakopties, exterieurbehandelingen en designthema’s. ,,Elke auto zal absoluut zijn eigen persoonlijkheid hebben”, aldus Hannig aan CNN.

Volgens Bentley was de vraag zo groot dat het kleine aantal wagens dat in productie gaat intussen al verkocht is aan schatrijke klanten wereldwijd. Of het aanbod misschien toch wat hoger kan? Daar wil de woordvoerder geen ja op zeggen. Maar een duidelijke nee is er ook nog niet gekomen. Al moet het uiteraard wel exclusief blijven, dat staat vast. Eind augustus rolde de eerste Bacalar voor een klant van de band. ‘Car Zero’, het eerste prototype van de Bacalar, is in handen van Bentley zelf. Het luxemerk heeft geen plannen om die te verkopen.

Volledig scherm De achterkant van de Bentley Bacalar. © Bentleymotors.com

Volledig scherm Bentley Bacalar. © Bentleymotors.com

Volledig scherm Bentley Bacalar. © Bentleymotors.com

