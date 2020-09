Deze auto's zijn na drie jaar nog het meeste waard

Hoewel de afschrijving van een auto vaak minder belangrijk is voor autokopers dan zaken als brandstofverbruik, wegenbelasting en onderhoud, is het toch goed om ook dit aspect mee te laten wegen. Vaak is de afschrijving namelijk een grote kostenpost voor een autokoper. Sterker nog: na drie jaar bedraagt de afschrijving vaak meer dan alle overige rekeningen bij elkaar.