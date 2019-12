Deze auto rijdt op Nederlandse zeewier-brandstof

De brandstof is ontwikkeld in het kader van het in 2016 gestarte Europese MacroFuels-project, zo meldt De Ingenieur. Doel van dit project was om brandstof te produceren uit algen en zeewier. Hiertoe wordt zeewier in een laboratorium van TNO bewerkt tot grondstof voor biobrandstoffen. Door de Wageningen Universiteit wordt de grondstof vervolgens omgezet in biobrandstof.