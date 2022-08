Deze auto is het vaakst te zien in films

De Duitse website Carwow heeft in de wereldwijde filmdatabases gezocht naar de auto die de meeste filmoptredens op zijn naam heeft staan. De winnaar is voor de hand liggend, maar toch moeilijk te raden.

Achtervolgingen, stuntscènes en hoofdrolspelers met coole vervoersmiddelen: in bijna alle grote bioscoopfilms speelt een auto een hoofd- of bijrol. Maar welke modellen worden het vaakst gebruikt? Uit een analyse van de filmdatabases IMDB en IMCDB blijkt dat de Ford Crown Victoria de winnaar is.

Ford Crown Victoria is het vaakst te zien in speelfilms

Ford is ook het merk dat het vaakst op het witte doek te zien was. Maar liefst 10.363 exemplaren waren te zien in speelfilms - meer dan enig ander automerk. De Ford Crown Victoria is in totaal 1019 keer op het scherm verschenen. De reden? Een versie van deze Ford was tussen 1997 en 2013 het meest gebruikte automodel door de politie in de Verenigde Staten.

S-Klasse heeft meeste filmoptredens van Duitse auto's

De tweede plek wordt ingenomen door het merk Chevrolet, gevolgd door Mercedes-Benz, Fiat, Volkswagen, Toyota, Dodge, BMW, Cadillac en Jeep. Van de Duitse auto's was de S-Klasse het vaakst te zien in de bioscoop: maar liefst 758 keer wordt het model vermeld in databases. De BMW 5 Serie volgt op de tweede plaats met 650 filmoptredens, gevolgd door de BMW 3 Serie met 642 optredens in wereldwijde filmproducties.

Porsche 911

Andere Duitse modellen zijn de Porsche 911 (418 optredens), de BMW 7 Serie (322 vertolkingen op het witte doek) en weer een aantal Mercedes-modellen: eerst de E-Klasse (307 maal), gevolgd door de Mercedes 190 (289 keer) en de C-klasse zelf met 280 optredens. De top 10 van de door Carwow samengestelde lijst wordt gecompleteerd door de legendarische Mercedes 280 SL ‘Pagode’ met 263 optredens en de Mercedes 200 met 189 optredens in films.

Volledig scherm Ford Crown Victoria. © Autoweek