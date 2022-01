Deze auto heeft het beste multimediasysteem

Het bedienen van een multimediasysteem terwijl je elke seconde enkele tientallen ­meters vooruitgaat is niet zonder risico’s. Daarom zijn een snelle responstijd en een logische ­bediening essentieel. Om te voorkomen dat de testers van Autoweek met voorkennis opereerden, hebben ze samen met twee ­lezers acht populaire modellen in het segment van de Volkswagen Polo en Renault Clio getest.



Bij ieder model uit deze zogeheten B-Klasse werd dezelfde lijst met zestien alledaagse opdrachten afgewerkt. Die varieerden van het instellen van een adres in de navigatie tot het zoeken van een radiozender en van het resetten van de boordcomputer tot het ­dimmen van de dashboardverlichting. De Hyundai en Citroën eindigden ex aequo bovenaan met een afgeronde gemiddelde tijd van 28 seconden. Toch zet Autoweek de Hyundai op de eerste plaats, omdat het verschil tussen beide test­deelnemers daar het kleinst is.