Designrevolutie bij Opel: dit is de nieuwe Mokka

Opel gooit bij de nieuwe Mokka het design over een heel andere boeg. De nieuwe generatie van de compacte SUV ziet er opvallend fris, strak en stoer uit. Hij komt meteen ook in een volledig elektrische versie beschikbaar.

,,De nieuwe Opel Mokka is een blikvanger en zal de perceptie van ons merk veranderen. Met dit model vinden we ons merk opnieuw uit en introduceren we onze designstrategie voor het komende decennium”, zegt Opel-CEO Michael Lohscheller.

De tweede generatie van de Mokka is 12,5 cm korter dan zijn voorganger, maar hij heeft een iets grotere wielbasis (+2 mm). Gebleven zijn de vijf zitplaatsen en ook aan de bagageruimte (350 liter) is weinig veranderd. Helemaal nieuw is de volledig digitale cockpit. Het horizontaal uitgestrekte instrumentenpaneel integreert twee breedbeeldschermen, waarvan de bestuurdersdisplay maximaal 12 inch groot is. Tegelijkertijd behoudt Opel ook een aantal fysieke knoppen om afleiding van de bestuurder door teveel gedoe met een touchscreen te voorkomen.

De Mokka krijgt Advanced Cruise Control (ACC) met stop & go-functie, waarmee hij in fileverkeer automatisch het voorliggende voertuig volgt, zonder dat de bestuurder de pedalen hoeft te bedienen. Ook actieve rijstrookbewaking, elektrische parkeerrem, verkeersbord-herkenning en een 180 graden achteruitrijcamera zijn beschikbaar. Een voorsprong op de concurrentie zijn de niet-verblindende IntelliLux led matrix koplampen, met veertien individuele lichtunits.

De Mokka is verkrijgbaar met zesvoudig verstelbare ergonomische stoelen, al dan niet met Alcantara of volledig leren bekleding. Het neusje van de zalm is een verwarmbare, met leer beklede bestuurdersstoel met geperforeerd oppervlak én massagefunctie.

Lichter

Mede dankzij een nieuw platform, dat wordt gedeeld met PSA's zustermerken Peugeot en Citroën, weegt de nieuwe Mokka tot 120 kg lichter dan zijn voorganger. Tegelijkertijd is de torsiestijfheid toegenomen, wat tot een beter weggedrag moet leiden.

De nieuwe Mokka is de eerste model die direct vanaf de marktintroductie, begin volgend jaar, leverbaar wordt met elektrische aandrijving. Deze Mokka-e heeft een elektromotor met 100 kW (136 pk) vermogen. Zijn topsnelheid is beperkt tot 150 km/u. De elektrische energie wordt opgeslagen in een 50 kWh-batterij, die bij alle uitvoeringen geschikt is voor snelladen (DC) met een snelheid tot 100 kW. Met die laadkracht is de batterij in 30 minuten tot 80 procent opgeladen.

De actieradius van de Mokka-e is vastgesteld op 322 km volgens WLTP-norm in de rijmodus Normal. In de Eco-modus wordt de bestuurder geholpen om het rijbereik zo veel mogelijk te vergroten. Wallbox, snellader of huishoudelijk stopcontact: de batterij van de Mokka-e kan op allerlei manieren worden opgeladen, via een 1-fase aansluiting tot en met een 11 kW 3-fasen aansluiting. Opel geeft acht jaar fabrieksgarantie op de batterij. Uiteraard zal de Opel Mokka als vanouds ook met benzine- en dieselmotoren leverbaar zijn.

Volledig scherm Opel Mokka-e © Opel

