Degelijk, Nederlands naslagwerk over elektrisch rijden

Deze en nog heel veel andere vragen beantwoordt tech-journalist Jeroen Horlings in zijn boek ‘Alles over elektrische auto's'. De Nederlandse situatie rond elektrisch rijden is anders dan die in andere landen. Juist daarom is het zeer welkom dat dit boek de ontwikkelingen vanuit Nederlands perspectief bekijkt. Horlings doet dat op heldere wijze, waarbij hij toch ook de nodige diepgang niet schuwt. Interessant is ook dat hij de elektrische revolutie in de volle breedte beschouwt, dus inclusief bijkomstigheden als bijvoorbeeld zonnepanelen.