Definitief: dit is de elektrische Volkswagen ID.3 van alle kanten

Eerder wist deze site al veel informatie over de nieuwe Volkswagen ID.3 te melden, maar het was tot vandaag nog onbekend hoe het model er in zijn productieversie uit zou zien. De globale vorm was al geen geheim meer, maar nu is duidelijk dat de ID.3 altijd een zwart dak krijgt én een zwart gekleurde, met glas beklede achterklep van lichte kunststof heeft. Opvallend is het ‘stippenpatroon’ op de achterste dakstijlen, dat terugkomt in het onderste deel van de voorbumper.

Bovendien is definitief duidelijk dat de auto het vernieuwde VW-logo draagt: het bekende verchroomde embleem maakt plaats voor een strakker vormgegeven exemplaar. Volkswagen zal het naar verluidt in verschillende kleuren op de markt brengen, op de elektrische ID.3 is het embleem wit van kleur op een glimmende zwarte achtergrond. Opvallend zijn ook de grote wielen, die met hun dichte design gunstig zijn voor de stroomlijn van de auto.

Volledig scherm De nieuwe, volledig elektrische Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Met een lengte van 4.26 meter is de ID.3 ongeveer even groot, terwijl Volkswagen belooft dat de auto vanbinnen vergelijkbaar is met de grotere Passat. Dankzij het laag geplaatste accupakket heeft het interieur een vlakke bodem; een traditionele middentunnel ontbreekt. Wie dat wil kan een trekhaak laten monteren; deze heeft een maximum laadvermogen van 75 kilo, dus is vooral bedoeld om bijvoorbeeld fietsen te vervoeren.

Drie accupakketten

Volkswagen levert de ID.3 naar keuze met drie verschillende accupakketten. De ‘lichtste’ versie met 45 kilowattuur komt volgens de WLTP-meetmethode 330 kilometer ver op één lading, terwijl VW voor deze variant een maximale laadcapaciteit van 50 kilowatt (gelijkstroom) opgeeft. Wie wil kunnen laden met 100 kilowatt, moet daarvoor bijbetalen.

De sterkste versie met 77 kilowattuur in zijn buik heeft opvallend genoeg de mogelijkheid om met 125 kilowatt te ‘tanken’, terwijl de capaciteit van de boordlader stijgt van 7,2 naar 11 kilowatt. Deze variant komt volgens VW zo’n 550 kilometer ver per laadbeurt. Bij 100 kW duurt het zo’n 30 minuten om 290 kilometer extra actieradius toe te voegen.

Volledig scherm Het onderstel van de VW ID.3 © Volkswagen

Vanaf midden 2020

In Nederland verschijnt de ID.3 eerst als ‘1ST edition’ op de markt. Deze extra luxe aangeklede introductieversie is gebaseerd op de middelste accugrootte (58 kWh, maximaal 420 kilometer) en beschikt onder meer over een glazen panoramadak, spraakbediening en speciale lichtmetalen wielen. Volgens importeur Pon gaat deze versie in Nederland minder dan 40.000 euro kosten, terwijl de vanafprijzen van de andere versies later bekend worden gemaakt. In Duitsland kost de voordeligste ID.3 minder dan 30.000 euro.

In Nederland geldt op elke ID.3 slechts twee jaar garantie, al geldt op de aandrijflijn en elektrische componenten een termijn van acht jaar of 160.000 kilometer. De eerste zes jaar is het onderhoud in Nederland gratis. Inmiddels staan enkele duizenden Nederlanders al in de wachtrij voor een ID.3. De importeur probeert meer exemplaren naar Nederland te krijgen, maar vooralsnog is de eerste lading uitverkocht.

Volledig scherm De Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Knipogende koplampen

Volkswagen meldt dat de ID.3 knipogende koplampen krijgt, die de bestuurder begroeten zodra hij of zij naar de auto toe loopt. Ook aan de binnenkant communiceert de ID.3 door middel van led-verlichting: onder de voorruit zit een lichtstrip waarmee de auto aanwijzingen kan geven over dreigend gevaar, aanwijzingen voor de navigatie of informatie over de laadstatus van de accu’s.

De ID.3 geldt als een zeer belangrijke auto voor Volkswagen. Het door dieselschandalen geplaagde concern wil met dit model zogezegd ‘een nieuwe start maken’. De internationale marketingdirecteur noemt de ID.3 het derde belangrijke hoofdstuk in de geschiedenis van het merk, na de iconische Kever en de Golf. De toekomst zal uitwijzen of deze auto daadwerkelijk zo belangrijk zal worden.

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen ID.3 © Volkswagen