De windtunnel is het nieuwste wapen in autoland: deze nieuwe Hyundai laat zien waarom

Hyundai heeft het doek getrokken van een compleet nieuwe elektrische auto, de Ioniq 6. Dat is – in tegenstelling tot de al bekende Ioniq 5 – geen hoekige en hoge SUV, maar een lage, extreem gestroomlijnde vierdeurs sedan. Zijn ronde vormen zijn opnieuw een bewijs dat de windtunnel steeds belangrijker wordt in autoland.

Volledig scherm De nieuwe Hyundai Ioniq 6 © Hyundai

Dankzij zijn gladde, afgeronde uiterlijk is de Ioniq 6 namelijk één van de meest aerodynamische modellen die Hyundai ooit heeft gemaakt – zo zegt het merk zelf. Het Koreaanse concern claimt daarmee meteen een bovengemiddeld efficiënte elektrische auto in huis te hebben, al blijven de exacte cijfers over verbruik en rijbereik helaas nog even onder de pet. Die technische details maakt Hyundai op een later moment bekend.

Met de komst van de Ioniq 6 wil het automerk vooral laten zien hoe veel soorten modellen er mogelijk zijn op de elektrische architectuur die ook al onder de Ioniq 5 zit. Die bodemplaat – feitelijk een soort skateboard met een accupakket en elektromotoren – kan op verschillende manieren worden uitgerekt en aangepast. Daardoor kan een fabrikant naar hartenlust spelen met de ‘huisjes’ die op dat onderstel staan: de Ioniq 5 is een nogal vierkante SUV, de Ioniq 6 is een lage sedan en de Ioniq 7 (die naar verwachting in 2024 komt) wordt een nóg grotere semi-terreinwagen met plek voor zeven inzittenden.

Volledig scherm Het uiterlijk van de Hyundai Ioniq 6 is extreem gestroomlijnd © Hyundai

Qua ontwerpstijl en uitstraling heeft de 6 weinig met de 5 van doen. Hyundai werkt naar eigen zeggen dan ook niet met een familiegezicht waarbij verschillende modellen sterk op elkaar lijken (zoals je dat bijvoorbeeld wel ziet bij merken zoals Audi, BMW en Mercedes-Benz). Volgens het hoofd van de ontwerpafdeling van Hyundai, Simon Loasby, wil het merk dat elk model zijn eigen stijl en uitstraling krijgt. ,,Ik vergelijk het graag met een schaakspel; daar staan ook allerlei verschillende karakters op die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben. Zo zien wij dat ook met onze auto’s: ze zijn allemaal anders en spreken stuk voor stuk een ander soort klant aan.”

Alles voor een lage luchtweerstand

Het uiterlijk van de Ioniq 6 is klassieker van snit dan dat van de scherp getekende Ioniq 5. De vloeiende rondingen zullen mogelijk een wat klassieker ingestelde koper aanspreken, maar de 6 ziet er vooral zo uit omdat deze vorm optimaal is voor een laag verbruik. Vrijwel alles draait om een zo gunstig mogelijke luchtweerstand: hoe minder moeite het een auto kost om door de lucht te snijden, hoe verder je komt op een volgeladen accupakket.

Dat maakt een model zoals de Ioniq 6 beter geschikt als elektrische auto dan veel SUV’s en cross-overs die je tegenwoordig ziet: met hun hoge koetswerken verbruiken ze eigenlijk meer energie dan strikt noodzakelijk is. De hoge Hyundai Ioniq 5 redt bijvoorbeeld een nette 481 kilometer op zijn accupakket van 77,4 kilowattuur, je kunt er vergif op innemen dat de veel lagere Ioniq 6 een stuk verder komt op dezelfde accucapaciteit. Overigens krijgt de Ioniq 6 dezelfde moderne snellaadmogelijkheden als de andere Ioniq, compleet met slimme adapter die het mogelijk maakt om andere elektronische apparaten op de laden via de laadpoort van de auto.

Volledig scherm Zo komt de nieuwe Hyundai Ioniq 6 in 2023 op de markt © Hyundai

Om optimaal van de natuurkundige wetten gebruik te kunnen maken, is de Ioniq 6 zo laag mogelijk: de neus (waar een voorste bagageruimte in verstopt zit) begint heel spits en is voorzien van een nieuw Hyundai-logo. Dat is platter dan het embleem op andere modellen van het merk, opnieuw om de luchtweerstand te verbeteren. In de voorbumper zitten kleppen die zich kunnen sluiten voor een betere stroomlijn, terwijl ‘kieuwen’ de rijwind efficiënter om de voorwielen heen geleiden, de handgrepen verzonken in het plaatwerk liggen en de lang doorlopende achterkant opnieuw voor weinig wervelingen zorgt.

Daar valt trouwens ook de dubbellaags achterspoiler op: twee horizontale ‘planken’ geleiden de lucht soepel weg van de achterkant. Tegen meerprijs is de Ioniq 6 leverbaar met spiegelcamera’s: die zijn compacter en zuiniger dan de standaard spiegels, al kon Hyundai tijdens de onthulling nog niet exact vertellen hoe veel verbruik (of rijbereik) ze schelen.

Volledig scherm De Hyundai Ioniq 5 maakt gebruik van dezelfde techniek als de Ioniq 6, maar ziet er compleet anders uit © AP

De waarheid van de windtunnel

Met de Ioniq 6 sluit Hyundai aan in een rijtje van andere automodellen die hun uiterlijk duidelijk aan de windtunnel te danken hebben. Bij gladde figuren zoals de Tesla Model 3 en de Mercedes-Benz EQS geldt dat ook, maar de onlangs onthulde Lightyear 0 is misschien wel het meest aansprekende voorbeeld. Die Nederlandse zonnecelauto heeft ook een heel duidelijke druppelvorm, omdat dat nu eenmaal de meest efficiënte vorm is om de luchtweerstand te drukken. In de strijd tegen elektrische auto’s die te gulzig met energie omspringen, blijkt een gunstige stroomlijn volgens steeds meer autofabrikanten het beste antwoord.

Desalniettemin wilde Hyundai van de Ioniq 6 een goed bruikbare auto maken. Het merk claimt dat het interieur bovengemiddeld veel ruimte biedt, al vind je die centimeters vooral op de beenruimte voor de achterste passagiers. De wielbasis van de auto (de afstand tussen de voor- en achterwielen) is namelijk zo riant dat zelfs lange Nederlanders van meer dan twee meter zonder ruimtegebrek achterin kunnen zitten. Wel is de hoofdruimte minder ruim bemeten: daar merk je dat de daklijn vrij snel naar beneden af loopt.

Volledig scherm Het interieur van de Hyundai Ioniq 6 © Hyundai

Verder meldt Hyundai trots dat het interieur meer dan bij andere Hyundai-modellen is gemaakt van duurzame materialen. Zo zijn er in de stoelen en de bekleding van het dak gerecyclede PET-flessen verwerkt, is er biologische verf gebruikt uit plantaardige oliën en geeft het merk oude visnetten een nieuw leven als vloermatten. Om de kunststof delen aan de buitenkant van kleur te voorzien, zijn gebruikte autobanden fijngemalen. De sfeer en het kleurgebruik in het interieur zijn rustig en neutraal, terwijl de opgeruimde cockpit doet denken aan die van de Ioniq 5. Wel opvallend in de 6: de vier vierkante pixels op het stuurwiel dienen onder meer om je te laten zien hoe ver de batterijen zijn opgeladen.

Hyundai brengt de 4.85 meter lange Ioniq 6 in 2023 op de markt. Wat de auto moet gaat kosten en welke uitrusting standaard is in Nederland, maakt het merk op een later tijdstip bekend. Dat geldt dus ook voor de prestaties en het elektrische rijbereik.

Volledig scherm Head of Hyundai Design Simon Loasby: ,,Wij doen niet aan een familiegezicht. Elke Hyundai krijgt zijn eigen uitstraling" © Hyundai

