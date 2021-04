De Vespa was eigenlijk noodgreep, maar is na 75 jaar niet meer weg te denken uit de straten

Ontwerp een tweewieler geschikt voor vrouwen en priesters, dat was de opdracht die ingenieur Corradino D’Ascanio in 1946 kreeg van zijn baas Enrico Piaggio. De Tweede Wereldoorlog was afgelopen en Italië moest vooruit, het land had snel en goedkoop vervoer nodig. Trouwens, ook Piaggio moest iets anders verzinnen want de fabrieken waar tot een paar jaar daarvoor nog vliegtuigen werden gebouwd, waren door geallieerde bombardementen verwoest. D’Ascanio die motorfietsen maar onhandig vond kwam met een scooter met een zelfdragend frame, directe aandrijving én een reservewiel. De slanke taille en de volle ronde achterkant deed Enrico Piaggio denken aan een wesp; de Vespa was geboren.