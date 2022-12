De truc met de zonneklep en andere tips om deze winter je auto sneller op te warmen

’s Ochtends in een ijskoude auto stappen vanuit je warme huis is geen pretje als het vriest. De verleiding is groot om de verwarming meteen hoog te zetten. Er zijn echter een paar dingen waar je rekening mee moet houden om je auto efficiënt te verwarmen.

Klamme stoelen, dampende adem, een ijskoud stuur: wanneer de temperatuur 's nachts ver onder het vriespunt daalt, is een net niet bevroren auto-interieur weinig aangenaam. Maar hoe krijg je je auto zo snel mogelijk warm zonder schade te veroorzaken aan je auto, een boete te krijgen of de actieradius van de elektrische auto enorm te verkorten?

De truc met de zonnekleppen

Wanneer je geen elektrisch verwarmde voorruit hebt - zoals de meeste Nederlanders - wil je natuurlijk graag dat de warmte van de blazers zo snel mogelijk je voorruit ontwasemt, waardoor ook eventuele sneeuw en ijs verdwijnen. Dat proces, dat eeuwig lijkt te duren als je motor koud is, kun je bespoedigen door even je zonnekleppen naar beneden te doen. Hierachter blijft de warme lucht uit de blazers namelijk beter hangen en is dus effectiever in het droog en warm maken van je voorruit.

Auto voorverwarmen: wel of niet doen?

Auto’s met benzine- of dieselmotoren worden verwarmd door de verbrandingsmotor. Dat maakt het verleidelijk om de auto voor te verwarmen door de motor te starten, binnen een kop koffie te drinken en daarna in een behaaglijk warme auto te stappen. In Nederland is dat - in tegenstelling tot veel omringende landen - weliswaar niet verboden, maar je verbruikt wel al snel zo’n 3 liter benzine per uur.

Een bijkomend nadeel is dat de ventilatie pas warme lucht blaast wanneer de motor warm is. Het opwarmen gaat echter heel langzaam als je de motor stationair laat draaien, omdat de motor dan bijna geen inspanning hoeft te leveren. De motor blijft dus lang koud. Voor het ijsvrij maken van je ruiten maakt het niets uit en als je de auto echt warm wilt hebben voor je instapt, staat-ie best lang brandstof te verspillen.

Zo krijg je de auto snel warm

Het beste is om in te stappen en weg te rijden zonder de verwarming meteen omhoog te zetten. De motor heeft zelf warmte nodig om op temperatuur te komen. Wanneer je meteen al die warmte aan de motor onttrekt via de kachel, beschadig je het blok. Ook zorg je voor extra uitstoot omdat de verbranding nog niet optimaal verloopt. Meer toeren maken of harder gaan rijden om de motor sneller op temperatuur te krijgen, is niet aan te raden omdat dit de motor kan beschadigen.

Zet de voor- en achterruitverwarming aan. Als er airconditioning is, zet deze dan ook aan zodat de condens aan de binnenkant van de ruiten verdwijnt. Als de motor na een paar kilometer warm is, kun je de kachel hoger zetten waardoor het behaaglijk warm wordt. Stop dan even en trek je jas uit, zodat de riem goed aansluit. Heb je stoelverwarming, zet die dan ook aan. Deze zorgt ervoor dat je het snelst opwarmt.

En zo werkt snel verwarmen in een elektrische auto

Als het koud is, daalt de actieradius van een elektrische auto met 20 tot 50 procent - ook omdat we willen dat het binnen warm is. Parkeer dus, indien mogelijk, ’s nachts zo veel mogelijk binnen. Dat heeft als extra voordeel dat je ook niet hoeft te krabben. Het interieur kan worden voorverwarmd, hetzij voorgeprogrammeerd of via een smartphone-app. Gebruik hiervoor geen kostbare accustroom, maar laat de auto aangesloten op een stopcontact of wallbox.

Ook hier is de stoelverwarming het meest efficiënt. Het rechtstreeks verwarmen van je lichaam gaat veel sneller dan via de omgevingslucht. Bovendien werken de verwarmde stoelen op de 12-volt batterij, dus het heeft minder invloed op de actieradius dan de elektrische kachel, die het rijbereik enorm inkort. Zinvol is de aanschaf van een elektrische auto met warmtepomp. Deze verwarmt de auto met overtollige warmte van de batterij, transmissie, de vermogenselektronica en de elektromotor.

Andere tips om veilig te rijden in de winter

Ook in de file houdt een elektrische auto je urenlang warm, maar dat gaat wel ten koste van de actieradius. Ga daarom altijd met een zo vol mogelijke accu op pad. Het is geen specifiek nadeel van een elektrische auto, want in de file kan de brandstof van een niet-elektrische auto ook opraken.

Tot slot: rijd zoveel mogelijk zonder jas, ook in de winter, zodat de riem goed past. Draag je toch een jas, trek dan de gordel extra goed aan om te voorkomen dat je bij een eventuele aanrijding te ver naar voren schiet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.