De toekomst is hier: eerste bekeuring ooit voor zelfrijdende auto

Stuurloos

GM is druk aan het testen met autonome voertuigen, want het kondigde onlangs aan vanaf 2019 zijn eerste volledig autonome model in serieproductie te nemen: de Chevrolet Cruise AV - oftewel: Autonomous Vehicle. Dit voertuig krijgt geen stuur en geen gas- of rempedaal. Het verhaal vermeldt niet of de bekeuring werd uitgeschreven aan de auto zelf of aan de persoon die ten tijde van het incident in de auto aanwezig was ter controle. Het incident roept tevens de vraag op wat er zou gebeuren wanneer een zelfrijdende auto zonder controleur staande wordt gehouden. Op die laatste vraag krijgen we ongetwijfeld binnen een jaar of twee antwoord.