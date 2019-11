‘De SUV heeft zijn langste tijd gehad’

De hoge, van terreinwagens afgeleide SUV's zijn al jaren favoriet bij autokopers, ook in Nederland. Veel autobouwers blijven dan ook massaal investeren in de ontwikkeling van nieuwe (lees: elektrische) SUV-modellen, waardoor analisten voorspellen dat het segment de komende 3 à 4 jaar nog zo’n 30 procent zal groeien.

Maar nota bene in Amerika, waar ze nooit moeite hebben met grote auto's, klinkt nu een tegengeluid. Scott Keogh, CEO van Volkswagen Amerika, voelt dat de markt aan het veranderen is. De vorige generatie heeft er volgens hem voor gezorgd dat we de MPV ten grave hebben gedragen in het voordeel van de SUV, maar de nieuwe generatie ‘influencers’ onder de autokopers zou in de VS de voorkeur geven aan klassiekere carrosserievormen.