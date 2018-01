De Supra keert terug als 340 pk sterke sportwagen van Toyota

België opent de jacht op hardrijders: dit jaar 57 nieuwe tra­ject­con­tro­les

7:17 Vlaanderen gaat nog dit jaar 57 trajectcontroles toevoegen aan het Belgische wegennet. Dat betekent een verdubbeling van het huidige aantal. Maar dat is nog maar het begin, want in 2020 moet hun aantal gestegen zijn tot maar liefst 300, zo meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad.