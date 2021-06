De storm die over Leersum trok bracht Bernadette roem en betekende tevens haar einde

Rotterdam­se motoragent belaagd door quadrij­ders, twee arresta­ties

14 juni Een motoragent is zondagavond in Rotterdam ontsnapt aan een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de agent belaagd door de bestuurder van een quad. De 18-jarige bestuurder is na een achtervolging aangehouden en hem wordt poging tot mishandeling en doodslag ten laste gelegd.