De snelste Aston Martin ooit is 2800 pk sterk en heeft een parachute om af te remmen

Dodelijke Duitse snelwegra­ce: foto derde verdachte verspreid, reed in Lamborghi­ni uit Dubai

14 oktober Een van de drie verdachten van de illegale autorace tussen twee Lamborghini’s en een Porsche op een snelweg in Duitsland, afgelopen zaterdag, is nog altijd voortvluchtig. De politie verspreidde daarom een foto van hem en besteedt vanavond in het Duitse Opsporing Verzocht aandacht aan het drama. Daarbij kwam een nog onbekende automobiliste om het leven.