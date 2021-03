De showrooms zijn weer open, maar ‘Proefrit aan huis is een blijvertje’

Hoewel het weer is toegestaan om fysiek autoshowrooms te bezoeken – zij het beperkt en op afspraak – zal een proefrit aan huis populair blijven. Dat verwacht autozoekwebsite AutoTrack.nl naar aanleiding van een onderzoek onder autokopers. ‘Corona was de aanleiding voor dit idee, maar steeds meer mensen kiezen voor service en gemak van een proefrit op locatie.’

Het fenomeen ‘proefrit aan huis’ ontstond vorig jaar al snel nadat autobedrijven geen mensen meer in hun showrooms mochten ontvangen, als gevolg van aangescherpte coronamaatregelen. Als de klant niet naar de auto komt, moet de auto maar naar de klant, was het idee. Bij deze nieuwe manier van proefrijden komt de verkoper naar het huis van een potentiële autokoper, die vervolgens ruim de tijd krijgt om de (gedesinfecteerde) auto te beoordelen. Dat concept sloeg aan, blijkt uit cijfers van AutoTrack.nl, dat vorig jaar eveneens een ‘Proefrit aan huis’-functie introduceerde voor haar bezoekers: sinds de kerstdagen van 2020 is de interesse verdubbeld en hebben duizenden mensen al een proefrit aan huis gemaakt.

Nu de maatregelen enigszins versoepeld zijn, mogen geïnteresseerde consumenten weer zelf langs een autobedrijf om een proefrit te maken. Desondanks is de verwachting dat een groot deel van de autokopers toch kiest voor een kennismakingsrit die voor de eigen deur begint, legt Head of Marketing Ingrid Spierts van Automotive Mediaventions (het moederbedrijf van AutoTrack.nl en Gaspedaal.nl, onderdeel van hetzelfde concern als deze site) uit: ,,Laten we voorop stellen dat wij heel blij zijn voor de autobedrijven dat zij weer open kunnen. Daar zat iedereen in de branche op te wachten. Maar uit het onderzoek onder onze gebruikers blijkt dat slechts een kwart van de autokopers liever zelf langs een showroom gaat om een auto uit te proberen. De overige respondenten vinden een proefrit aan huis juist een uitkomst, en het aantal proefritten dat via onze site wordt aangevraagd stijgt nog steeds.”

Volledig scherm Het is weer toegestaan om op afspraak een autoshowroom te bezoeken, maar de meeste mensen kiezen alsnog voor een proefrit aan huis © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Gemak en aandacht

Autokopers vinden een proefrit op locatie om meerdere redenen prettig, verduidelijkt Spierts: ,,Zo’n 22 procent van de deelnemers aan onze onderzoeken kiest er voor vanwege corona, omdat ze het een veilig idee vinden om niet naar een andere plek te hoeven. Maar een verrassend grote groep wil de testrit aan huis omdat het bijvoorbeeld gemakkelijker is. Niet alleen is het proces om online een proefrit aan te vragen heel eenvoudig, het is ook gemakkelijk dat je zelf niet ver hoeft te reizen als de auto die je op het oog hebt wat verder weg staat. Dat scheelt tijd en moeite en dat is fijn, zeker wanneer je al veel aan je hoofd hebt met je werk en je gezin.”

Nog een pluspunt: voor hun gevoel staan consumenten steviger in hun schoenen als de proefrit in hun eigen omgeving plaatsvindt. ,,We horen vaak dat mensen het prettig vinden dat ze met één verkoopadviseur te maken hebben. Zo’n één-op-één-gesprek bij jezelf voor de deur is toch vaak wat minder overweldigend dan een bezoek aan een showroom, waar je misschien toch het gevoel hebt dat je in de minderheid bent. Bovendien kan er bij je thuis een vriend of bekende aanwezig zijn om te helpen bij het beoordelen van de auto. Zo’n tweede paar ogen geeft veel autokopers logischerwijs toch meer gemoedsrust.”

Volledig scherm Voor het huis van de mogelijke koper wordt de auto nog even netjes gedesinfecteerd © Marco Okhuizen

Mocht de auto in kwestie toch niet bevallen na de proefrit, zit de potentiële koper nergens aan vast, besluit Spierts. ,,Dat zorgt ervoor dat mensen veel minder druk ervaren om meteen een keuze te maken, al zien we in de praktijk dat het overgrote deel van de geteste auto’s ook daadwerkelijk gekocht wordt door de mensen die een proefrit aan huis doen. Juist omdat een verkoper de extra moeite doet om naar de klant te gaan en de tijd neemt voor persoonlijke aandacht, leidt zo’n testrit vaak tot meer vertrouwen bij de klant en dat is goed voor zowel koper als verkoper. Toen we net begonnen met dit concept waren autobedrijven nog wat huiverig, maar inmiddels is het volgens mij voor iedereen wel duidelijk dat de proefrit aan huis een blijvertje is.”

