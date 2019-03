Vraag & Antwoord Biedt zo’n trommeltje nou wel of geen veiligheid?

2 maart Een bekende verzekeringsmaatschappij raadt ons in een reclamespot op tv aan om de autosleutels thuis in een ijzeren blikje te bewaren. Dit om te voorkomen dat criminelen de codes van de autosleutels kunnen achterhalen door ‘fishing’ praktijken. Om de veiligheid te testen ben ik met mijn ijzeren trommeltje naar onze ‘key-less’ auto gegaan en wat schetst mijn verbazing? De autosloten gaan gewoon open. Biedt dat trommeltje nou wel of geen veiligheid? - Peter Hendrix