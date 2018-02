De oudste VW Kever ter wereld, gemaakt door Porsche, rijdt weer

Vier jaar duurde de restauratie en alles bij elkaar heeft de auto meer dan een ton gekost. Maar het was de moeite waard volgens het Duitse blad Der Spiegel, want dit exemplaar uit 1939 is het laatst overgebleven prototype van de fameuze Kever. Ooit waren er veertien, maar deze, met chassisnummer 1-00003 is de enige die nog steeds bestaat. De auto werd gebouwd door Porsche in Zuffenhausen, omdat de fabrieken in Wolfsburg nog in aanbouw waren.