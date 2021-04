De nieuwste Mercedes is voor rijke mensen met vliegangst

Mercedes-Benz zag de laatste jaren met lede ogen dat merken als Bentley en Rolls-Royce er met hun zeer welgestelde clientèle vandoor ging in luxueuze SUV’s als de Bentayga en Cullinan. En dus kwam er de GLS Maybach: groot, protserig, met een monumentale grille, wielen als maalstenen en een interieur dat zich qua luxe en comfort kan meten met de duurste First Class afdelingen van de vliegtuigindustrie. Zijn prijs valt nog relatief mee wanneer je ‘m vergelijkt met een ‘standaard’ GLS 600. Maar je streept als zelfbewuste zakenman natuurlijk wel wat extra luxueuze dingetjes aan. In het geval van onze testauto stijgt de basisprijs van 227.893 euro daardoor naar een heel wat minder standaard 308.105.

De duurste optie is de tweekleurenlak, oftewel het two-tone gespoten exterieur. In het geval van onze auto half champagnekleurig, half donkerblauw. Maar aubergine-paars met zwart is ook mogelijk bijvoorbeeld. Dat kost 21.175 euro. Maar je wilt natuurlijk ook het Leather Package, waardoor de auto flink gelardeerd wordt met koeienvel - een optie van 15.125 euro. En dan heb je natuurlijk nog de individuele comfortstoelen nodig, om je als een vorst door Europa te laten sleuren. Alhoewel, Europa: gezien het enorm protserige uiterlijk is dit meer een auto voor een Chinese casinobaas, Amerikaanse industrieel of een oliesjeik uit het Midden-Oosten.

Wie zichzelf in Nederland verwent met dit soort luxe, wordt al snel beschouwd als iemand die is opgegroeid in armoede en nu aan de hele wereld wil laten zien dat ‘ie het gemaakt heeft. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de two-tone lak, maar ook door het hoge bling-gehalte van de vele verchroomde elementen. Daardoor lijkt deze Mercedes Maybach vooral op een Chinese kloon van een GLS. In een mooie donkerblauwe kleur ziet de auto er al een stuk beter uit. Je zult maar zakenman met vliegangst zijn. In dat geval is er weinig dat je comfortabeler van A naar B krijgt. Schuif de bestuurdersstoel naar voren en je hebt beenruimte genoeg. Die extra ruimte is hier gecreëerd door de derde zitrij van de standaard GLS op te offeren.

Bij prinsheerlijk zitten hoort ook als een koning onthaald worden, dus zakt de GLS 600 een paar centimeter door zijn hoeven voor een makkelijker entree. De passagiers worden verwend met een extra hoge zit en elektrisch bedienbare zonneschermen voor de achterste zijruiten: ideaal voor VIP’s die behoefte hebben aan privacy. Zij hebben ook (standaard) de beschikking over een bij het infotainment van de auto behorende tablet. En dan hebben we het nog niet gehad over het nappaleer, de kussentjes die lijken gevuld met paaskuikentjes en een te openen panoramadak met jaloezieën. Uit de koelkast in de middenconsole pak je een flesje bubbels, als deze op is zet je de stoel in de ligstand voor een dutje en voor je het weet ben je Frankfurt al voorbij.

Koelkast

Die koelkast is overigens wel de meest onzinnige optie van de hele auto. Dat merk je vooral wanneer de achterklep open gaat: de koelkast steekt zó ver naar achteren, dat je halve bagageruimte ervoor wordt opgeofferd. Maar je zit heerlijk op de twee individuele comfortstoelen. Mag ook wel voor bijna vijf mille per stuk, maar geld is slechts een nummer op een bankrekening en een pulserende rugleuning die je verwent met een Thaise massage is een realiteit die oneindig plezier biedt. Is het te warm dan laat je de stoel koude lucht blazen en wanneer het koud is laat je de auto voorverwarmen via de standkachel.

Het rijden zelf is ook een pijnloze en nauwelijks vermoeiende ervaring. Je zit als chauffeur lekker hoog en door het intimiderende front splijt de GLS 600 verkeersstromen als Mozes de Rode Zee. De sportstand is een gotspe in deze bijna 2,8 ton wegende mastodont, want hard rijden (0-100 in 4,9 seconden) kan de 5,2 meter lange auto alleen totdat er een knik in de weg opduikt. En daarom zetten we ‘m maar snel weer in standje Comfort of Maybach. Die standen incorporeren namelijk een functie waarmee je de hoekigste verkeersdrempels verandert in natte cake. Een camera detecteert hiertoe het obstakel, waarna de veerpoten tijdelijk veranderen in vier marshmellows. Het onderstel absorbeert hierdoor oneffenheden op een dusdanige wijze dat het lijkt alsof ze er nooit zijn geweest.

Maar wat je ook doet: zorg dat je geen haast hebt met instappen. Want wie voor de deur van de Maybach staat voordat de twee meter lange treeplank automatisch bliksemsnel is uitgeschoven, loopt het risico dat zijn enkelbanden compleet afscheuren. Dit mechanisme om instappen te vergemakkelijken lijkt een goed idee, maar kennelijk werken ze bij Mercedes-Benz nog aan een doordrukbeveiliging die moet voorkomen dat de gehele Maybach-clientèle binnen enkele maanden is veroordeeld tot de rolstoel. Vooralsnog is de – verlichte - treeplank onvermurwbaar en ogenschijnlijk in staat om bomen omver te duwen.

Rolls-Royce

Anders dan het cijfergetal ‘600’ doet vermoeden, zit in deze Maybach-versie geen V12 motor meer, maar ‘gewoon’ de welbekende 4,0 liter achtcilinder die in dit geval 558 pk sterk is en een trekkracht biedt van 730 Newtonmeter. Wil je meer kracht maar minder comfort, dan kun je beter kiezen voor de GLS AMG. Die is ook voorzien van een 4,0 liter V8-motor, maar dan heb je 612 pk tot je beschikking. Deze AMG-variant is slechts marginaal goedkoper. De concurrenten voor de GLS Maybach zijn de Bentley Bentayga V8 en de Range Rover LWB P525 Autobiography, die ook rond de 230.000 euro kosten. Heb je nog meer te besteden, dan kun je ook opteren voor de bijna net zo lelijke Rolls-Royce Cullinan.

Mercedes en Maybach: niet met en niet zonder elkaar

De merken Maybach en Mercedes-Benz zijn al ruim een eeuw verstrengeld in een gecompliceerde haat-liefdeverhouding. Carl Benz en Wilhelm Maybach stonden ooit aan de basis van de automobielindustrie en beide merken groeiden aan het begin van de twintigste eeuw uit tot de grootste op automobielgebied. Maybach stond altijd synoniem voor luxe en overdadig comfort, maar het was het iets minder exuberante Mercedes-Benz dat uitgroeide tot wereldmerk. Maybach ging na de Tweede Wereldoorlog failliet, maar werd als luxemerk in 1960 weer tot leven gewekt door Daimler-Benz. Het bleef lang stil, maar in 2005 werden onder de eigen Maybach-naam de types 57 en 62 geïntroduceerd. Ook ditmaal rustte er echter geen zegen op de naam. In 2012 nam Mercedes-Benz afscheid van Maybach, om het in 2015 weer als submerk toe te voegen. De Mercedes-Maybach S500 en S600 zijn sinds die tijd de meest luxueuze modellen van Mercedes-Benz.

